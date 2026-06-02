Rubio recalca que aliados de la OTAN "deben defender la mayor parte de su propio territorio"

El secretario de Estado, Marco Rubio. - Europa Press/Contacto/Samuel Corum - Pool via CNP

MADRID, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ha asegurado este martes que Washington "tiene obligaciones globales" por lo que ha reiterado que los aliados de la OTAN "deben ser capaces de defender convencionalmente la mayor parte de su propio territorio".

En declaraciones ante una comisión del Senado, Rubio ha señalado que Estados Unidos tiene el foco puesto en el Indo-Pacífico, está presente en Oriente Próximo y está implicado en la lucha antiterrorista en África.

"Existe una creciente cooperación militar entre países en nuestro propio hemisferio occidental, especialmente para enfrentar a organizaciones terroristas transnacionales y amenazas similares", ha insistido, en referencia al continente americano, para incidir en que Washington no "dispone de recursos militares ilimitados". "Aunque nuestro presupuesto sea muy grande. No son ilimitados", ha dicho.

"Debemos distribuir nuestros recursos y nuestro personal de una manera que tenga sentido, y eso inevitablemente implica priorizar unas cosas sobre otras", ha señalado.

Por todo ello, Rubio ha mandado un mensaje a los aliados de la OTAN de que espera que sean capaces de elevar sus capacidades militares para poderse hacer cargo de su propia seguridad.

"Esa es la realidad que hemos compartido con nuestros socios de la OTAN desde el inicio de esta administración y sobre la que hemos estado consultando en cada paso del camino", ha subrayado para incidir en que estos países "tendrán que asumir una mayor responsabilidad".

"Como mínimo, deben ser capaces de defender convencionalmente la mayor parte de su propio territorio nacional soberano", ha explicado el jefe de la diplomacia norteamericana sobre la postura de la Administración de Donald Trump sobre la Alianza Atlántica.

ESPAÑA PRESUME DE NO APOYAR A EEUU EN IRÁN

En todo caso, Rubio ha vuelto a dudar de la utilidad de la OTAN para Washington tras volver a señalar que otros Estados miembro no han contribuido a la operación estadounidense en Irán permitiendo el uso de las bases.

"La utilidad de la OTAN para nosotros es que nos proporciona derechos de uso de bases militares. Ahora vivimos en un mundo en el que algunos de estos países -señalo a España como ejemplo- presumen abiertamente de habernos negado el uso de esas bases", ha afeado.

En este sentido ha reiterado que Washington tiene que pensar si la pertenencia a la OTAN tiene sentido cuando miembros de la Alianza "niegan el uso de las bases en una situación de crisis o contingencia". "Eso lleva a cuestionar todo el planteamiento de la Alianza", ha incidido.