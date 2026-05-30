Rumanía anuncia más de 6.600 millones en compras de material militar con cargo al programa europeo SAFE

Archivo - Bandera de Rumanía (archivo) - Europa Press/Contacto/Cristian Cristel - Archivo

MADRID 30 May. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio del Interior rumano ha anunciado compras por más de 6.600 millones de euros en material militar dentro del programa de financiación militar de la Unión Europea SAFE (Acción de Seguridad para Europa, por sus siglas en inglés).

El objetivo es "reforzar la capacidad operativa y civil a través del programa SAFE de 110 vehículos especiales para transporte personal y de bajas, cinco unidades de cuidados intensivas móviles para el transporte de pacientes contagiosos, un tren de intervención, dos embarcaciones de salvamento y rescate y dos unidades móviles de gestión de gran número de víctimas", ha informado el Gobierno en un comunicado.

Este equipo servirá para realizar misiones coordinadas con el Departamento para Situaciones de Emergencias y gestionadas por unidades a cargo de la Inspección General de Situaciones de Emergencias. Los cinco contratos están financiados por el programa SAFE y se firmaron el viernes.

"Sirve para misiones que salvan vidas y para proteger los activos de la comunidad (...) que refuerza la capacidad nacional de intervención en situaciones de emergencia, la protección civil y el apoyo humanitario", ha destacado el Gobierno rumano.

Tendrá además uso a nivel internacional, dentro de mecanismos europeos de cooperación de emergencias, protección civil y apoyo a la población por desastres "y otras situaciones críticas".

150.000 MILLONES PARA 19 PAÍSES

La Comisión Europea ha dado en los últimos meses la luz verde a los préstamos para la adquisición conjunta de material de defensa de 18 de los 19 países que se adhirieron al programa SAFE, siendo Hungría el único país que aún no ha visto aprobado su plan de financiación.

Los niveles de financiación para cada país se fijaron provisionalmente en septiembre de 2025, basándose en los principios de solidaridad y transparencia.

Por ejemplo, a España se le han asignado los 1.000 millones que solicitó, situándose así a la cola del reparto, al ser el tercer país con menor asignación de este fondo, un puesto que comparte con Finlandia, que también recibirá 1.000 millones, y sólo por detrás de Dinamarca (46,7 millones) y de Grecia (787 millones).

Por contra, Polonia es el país con una mayor asignación (43.700 millones), seguido de Rumanía (16.600 millones), Francia (16.200), Hungría (16.200), Italia (14.900), Bélgica (8.300), Lituania (6.300), Portugal (5.800), Letonia (5.600), Estonia (2.600), Eslovaquia (2.300), República Checa (2.060), Bulgaria (3.200), Croacia (1.700) y Chipre (1.200).