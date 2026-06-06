Rusia acusa a Armenia de atentar contra la democracia al excluir a partidos opositores de las elecciones parlamentarias

Banderas de Rusia - Europa Press/Contacto/Alexander Reka

MADRID 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades rusas han acusado este viernes al Ejecutivo de Armenia de atentar contra la democracia al excluir a los partidos opositores de las elecciones parlamentarias y ha advertido de que esta decisión socava asimismo el derecho de la ciudadanía armenia a decidir sobre el futuro de su país, al tiempo que ha instado a la comunidad internacional a actuar ante tan "flagrante violación de las normas legales" del país.

"Nos llega información de que, en lugar de una campaña electoral conforme a las leyes y normas, se está librando una lucha contra los procedimientos democráticos. Vemos intentos por parte de las autoridades armenias de cometer un delito contra la democracia: tomar la decisión de excluir de las elecciones al mayor movimiento opositor, Armenia Fuerte, así como, posiblemente, al partido Armenia Próspera", ha señalado la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zajarova, en declaraciones a los medios de comunicación.

En la misma línea, Zajarova ha apuntado que, entre otras formas de ejercer presión contra la oposición, el Gobierno armenio habría recurrido a "arrestos, acoso, confiscación de propiedades y persecución contra la Iglesia Apostólica Armenia".

"Si se implementa este escenario antidemocrático (...), los ciudadanos armenios serán privados del derecho a elegir el futuro de su país, lo que, en consecuencia, pondrá en duda la legitimidad del proceso electoral en general", han insistido desde el Kremlin.

Así las cosas, la representante de Exteriores ha puesto el foco en lo ha denominado "estructuras internacionales especializadas", como el Observatorio Internacional para la Defensa de los Derechos Humanos (OIDDH) de la OSCE, a las que ha reprochado que se limiten a "guardar silencio" o "expresar su preocupación" ante este tipo de circunstancias, que vulneran "los intereses de todo un pueblo".

"Esperamos que en Ereván no solo con palabras, sino también con hechos, se sigan los procedimientos democráticos, a los que hasta ahora se refieren en cada oportunidad", ha sentenciado Zajarva.