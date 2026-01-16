Rusia anuncia el derribo de más de cien drones lanzados durante las últimas horas por Ucrania

Archivo - Señal de prohibición de drones en Moscú, Rusia- Bai Xueqi / Xinhua News / Contactophoto - Archivo

MADRID, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Rusia han anunciado este viernes el derribo de más de un centenar de drones lanzados por las tropas ucranianas, sin informar sobre víctimas o daños, en el marco de la guerra desatada en febrero de 2022 por la orden de invasión firmada por el presidente ruso, Vladimir Putin.

El Ministerio de Defensa ruso ha señalado en un comunicado que los sistemas de defensa aérea han derribado 44 aparatos no tripulados sobre la región de Bélgorod, a los que se suman 22 en Riazán y once en Rostov y Vorónezh, respectivamente.

Asimismo, ha destacado que otros siete drones han sido destruidos en Kursk, cuatro en Tula y Volgogrado, y uno en Oriol, Lípetsk y la península de Crimea, anexionada por Moscú en 2014, un paso no reconocido por la comunidad internacional, que lo ha descrito como ilegal.

Por su parte, la Fuerza Aérea ucraniana ha cifrado en más de 75 los drones lanzados por las fuerzas rusas, 53 de los cuales habrían sido interceptados. Sin embargo, ha confirmado impactos de 19 drones en nueve puntos, sin pronunciarse sobre víctimas.

"El ataque continúa, ya que hay múltiples drones enemigos en el espacio aéreo", ha dicho, antes de pedir a la población que "siga las normas de seguridad" en caso de ataque aéreo por parte de Rusia, que ha intensificado durante las últimas semanas sus bombardeos contra el país europeo.