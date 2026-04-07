Rusia y China vetan una resolución en el Consejo de Seguridad que pedía el fin de los ataques en Ormuz

Una sesión en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas - Bianca Otero/ZUMA Press Wire/dpa

MADRID 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

Rusia y China han vetado este martes una resolución presentada por Bahréin en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que pedía el fin "inmediato" por parte de Irán de los ataques a buques comerciales en el estrecho de Ormuz y alentaba a los países a coordinar esfuerzos para garantizar la seguridad marítima, incluso mediante escoltas.

El texto, que sí ha contado con el visto bueno de 11 países, reafirmaba que los Estados miembro, pedía además el cese de "los ataques contra infraestructuras civiles, incluidas las infraestructuras hídricas y las plantas de desalinización, así como las instalaciones de petróleo y gas".

De igual forma, hacía un llamamiento a los Estados a coordinar "esfuerzos de carácter defensivo y proporcionales a las circunstancias, para contribuir a garantizar la seguridad de la navegación a través del estrecho de Ormuz, incluso mediante la escolta de buques mercantes y comerciales". Precisamente este era uno de los puntos que China rechazaba, al señalar que no respalda ninguna salida militar al conflicto generado en el estrecho.

"Los Estados Miembros, conforme al Derecho Internacional, tienen derecho a defender sus buques de los ataques y provocaciones, incluidos los que menoscaben los derechos y libertades de navegación, reflejados en la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar", rezaba el borrador de la resolución.

El texto también expresaba su disposición a considerar imponer nuevas medidas contra quienes "emprendan acciones que menoscaben los derechos y libertades de navegación y obstaculicen el paso en tránsito o la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz y Bab el Mandeb".