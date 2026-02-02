Rusia confirma una segunda ronda de contactos con Ucrania y EEUU el miércoles y el jueves en Abu Dabi

Archivo - El presidente de Rusia, Vladimir Putin, durante una reunión en el Kremlin en octubre de 2025 (archivo) - -/Kremlin/dpa - Archivo

MADRID, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Kremlin ha confirmado este lunes que habrá una nueva ronda de contactos trilaterales con Ucrania y Estados Unidos en Emiratos Árabes Unidos (EAU) durante el miércoles y el jueves de esta semana, después de que el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, adelantara las fechas durante la jornada del domingo.

"La segunda ronda de contactos entre los grupos de trabajo sobre asuntos de seguridad estaba prevista para el domingo, pero fue necesaria coordinación adicional sobre las agendas de las tres partes, por lo que la segunda ronda tendrá lugar finalmente el miércoles y el jueves en Abu Dabi", ha dicho el portavoz de la Presidencia rusa, Dimitri Peskov.

"Esta segunda ronda tendrá lugar el miércoles y el jueves en Abu Dabi, podemos confirmarlo", ha zanjado en breves declaraciones sobre este asunto en rueda de prensa, según ha recogido la agenda rusa de noticias TASS. "Es un proceso muy complejo y multifacético", ha dicho, sin entrar a valorar a fondo los posibles avances en este campo.

Así, ha resaltado que "en algunos asuntos se ha avanzado por las discusiones y conversaciones ya que es más fácil encontrar puntos comunes". "Hay asuntos en los que es difícil hallar estos puntos comunes y, lamentablemente, no se puede decir aún que haya habido acercamientos sobre estos puntos", ha agregado.

"Seguimos abiertos a las negociaciones. El trabajo está en marcha entre los grupos de trabajo. Aplaudimos esto y estamos preparados para continuar este trabajo con el interés de lograr un acuerdo en Ucrania", ha esgrimido Peskov, quien ha destacado además que Zelenski puede viajar a Moscú para reunirse con el presidente de Rusia, Vladimir Putin.

"Zelenski ha propuesto contactos. Putin ha dicho que son posibles en Moscú. Esa sigue siendo nuestra posición, que es bastante consistente", ha apostillado, si bien el mandatario ucraniano ha rechazado hasta ahora esta posibilidad y ha insistido en que sea en un tercer país de cara a intentar avanzar en el proceso de paz y lograr un acuerdo que ponga fin a la invasión rusa, desatada en febrero de 2022.

El propio Zelenski afirmó el domingo que los equipos de trabajo se reunirán el 4 y 5 de febrero en Abu Dabi e incidió en que "Ucrania está preparada para una discusión sustancial". "Estamos interesados en garantizar que el resultado nos acerca a un fin de la guerra real y digno", argumentó, para horas después insistir en que este mes "será un periodo de actividad política exterior bastante intensa".

La capital de EAU ya acogió a finales de enero un encuentro de dos días entre las delegaciones de Ucrania, Rusia y Estados Unidos, centrado en uno de los aspectos más difíciles de las negociaciones de paz: la situación territorial de Ucrania cuando llegue la posguerra, incluida la exigencia de Rusia de mantener el control de la región del Donbás (este), parcialmente ocupado en el marco de la invasión.