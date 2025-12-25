Rusia dice que continuará los contactos con EEUU una vez "analice" los resultados de las últimas reuniones

Archivo - El presidente de Rusia, Vladimir Putin, durante una reunión en el Kremlin (archivo) - -/Kremlin/dpa - Archivo

MADRID, 25 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Kremlin ha asegurado este jueves que sigue "analizando" la información trasladada por el enviado especial ruso, Kirill Dimitriev, tras los últimos contactos con Estados Unidos sobre el plan para un posible acuerdo de paz en Ucrania, antes de destacar que las conversaciones continuarán una vez el presidente ruso, Vladimir Putin, adopte "decisiones" al respecto.

"Estamos analizando lo que Dimitriev entregó a Putin", ha dicho el portavoz de la Presidencia rusa, Dimitri Peskov. "Posteriormente, dependiendo de las decisiones que adopte el jefe de Estado, continuaremos nuestras comunicaciones con los estadounidenses", ha manifestado.

Asimismo, ha descartado que haya prevista durante el día de hoy una conversación telefónica entre Putin y su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, al que sin embargo sí ha enviado un telegrama para felicitarle la Naveidad, según Peskov, tal y como ha recogido la agencia rusa de noticias Interfax.

El portavoz del Kremlin ha criticado además el "verdaderamente extraño" mensaje de Navidad emitido por el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski. "Uno se pregunta si es realmente capaz de adoptar las decisiones adecuadas para un acuerdo político y diplomático", ha zanjado.

Zelenski hizo en su mensaje un llamamiento a la paz para su país, al tiempo que reconoció que los ucranianos celebran estas fiestas "en un momento difícil" tras casi cuatro años de guerra con Rusia a raíz de la orden firmada por Putin en febrero de 2022 para desatar la invasión del país europeo.