Rusia insta al jefe de DDHH de la ONU a "condenar públicamente" el ataque ucraniano con 24 muertos en Jersón

Archivo - Daños causados ​​por un ataque con un dron ucraniano en la aldea de Jorli, Jersón - Europa Press/Contacto/Daniil Mikhailov

MADRID 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

Rusia ha instado este jueves al alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, y su Oficina (ACNUDH), a "condenar públicamente" el ataque ucraniano con drones que ha dejado al menos 24 muertos y medio centenar de heridos en la localidad de Jorli, en Jersón, en la costa ucraniana del mar Negro controlada por las fuerzas rusas.

"Exigimos que el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, y su Oficina, así como los respectivos procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, condenen públicamente y a la mayor brevedad posible el monstruoso atentado terrorista perpetrado por el régimen de Kiev en la región de Jersón", ha declarado el representante permanente de Rusia ante la sede de la ONU en Ginebra, Gennady Gatilov, en un comunicado difundido en Telegram por la misión rusa en las instituciones internacionales de la ciudad suiza.

En este sentido, ha argumentado que "ocultar esta tragedia equivaldría a una abierta complicidad y participación en los sangrientos crímenes de los neobanderistas", en referencia a Stepan Bandera, líder ultraderechista de la Organización de Nacionalistas Ucranianos, alineada con movimientos fascistas y nazis durante la Segunda Guerra Mundial.

En el mismo mensaje, el diplomático ruso ha condenado el ataque, que ha descrito como "otra atrocidad demencial perpetrada por (el presidente ucraniano, Volodimir) Zelenski y su camarilla, quienes hace tiempo se convirtieron irrevocablemente en monstruos sangrientos".

Su objetivo, ha alegado, "es aferrarse al poder por cualquier medio, distraer la atención de los fracasos de primera línea de las Fuerzas Armadas de Ucrania y frustrar cualquier intento de alcanzar soluciones pacíficas al conflicto".

La diplomacia rusa en Ginebra ha respondido de este modo a un ataque al que, por ahora, las autoridades ucranianas no se han referido, si bien el gobernador militar ucraniano de Jersón, Oleksandr Prokudin, ha advertido de la muerte de un hombre de 31 años, que ha atribuido a un ataque de un dron ruso en el distrito de Dnipró de Jersón.