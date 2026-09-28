Rusia insta a reanudar las conversaciones con EEUU sobre el control de armas: "Ya tendrían que haberse iniciado"

Archivo - El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov. - Grigory Sysoyev / Zuma Press / Europa Press / EUR

MADRID 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Rusia han instado este lunes a reanudar las negociaciones con Estados Unidos sobre el control de armas, unas conversaciones que consideran que "ya se tendrían que haber indiciado" anteriormente dada la "complejidad" del proceso.

"Las negociaciones deben reanudarse. Es algo que debió hacerse para ayer. Ahora mismo, con la perspectiva actual, se trata de un asunto totalmente inacabado", ha indicado el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, según informaciones recogidas por la agencia de noticias Interfax.

Así se ha referido al reciente encuentro entre los presidentes de Estados Unidos y China, Donald Trump y Xi Jinping, quienes han puesto sobre la mesa la posibilidad de mantener una reunión a tres para abordar el control estratégico de armamento.

"Es un tema sumamente complicado y requiere de negociaciones expertas y muy largas, meticulosas, por lo que será, en cualquier caso, un proceso muy prolongado", ha manifestado Peskov, que ha afirmado que "conoce bien la postura de China" al respecto.

"Hasta ahora han manifestado que, dado que su potencial nuclear no es comparable al de Rusia y Estados Unidos, no consideran necesaria ni posible su participación en dichas negociaciones", ha apuntado, si bien no ha descartado que se haya producido un cambio en la postura de Pekín.

En febrero, el Gobierno ruso lamentó la expiración del tratado de reducción de armas estratégicas Nuevo START, alcanzado con Estados Unidos en 2011, ante la falta de un acuerdo para un nuevo marco, lo que ha implicado que por primera vez en más de medio siglo no hay en pie una estructura de control de este tipo de armamento entre ambos países.