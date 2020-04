Rusia niega que Irán haya violado las resoluciones de la ONU con la puesta en órbita de un satélite militar

MADRID, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Rusia ha afirmado este jueves que la puesta en órbita de un satélite militar por parte de Irán no viola las resoluciones de Naciones Unidas, después de que Estados Unidos haya pedido que Teherán "rinda cuentas".

"Esta no sería la primera vez que una nación que ha violado de forma flagrante las normas del Derecho Internacional y la resolución 2231 del Consejo de Seguridad de la ONU intenta desviar las condenas internacionales acusando de forma infundada a Irán", ha dicho la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, Maria Zajarova.

Asimismo, ha indicado que Irán tiene derecho a realizar este tipo de lanzamientos y ha indicado que no son parte de un programa para desarrollar misiles balísticos con capacidad nuclear.

"No hay, nunca ha habido y esperemos que nunca haya armas nucleares en Irán. Irán, en línea con la resolución, no desarrolla, prueba o usa misiles balísticos capaces de portar armas nucleares, no como Estados Unidos", ha agregado.

En este sentido, Zajarova ha manifestado que el país norteamericano "sorprende al mundo cada día con noticias sobre planes para desarrollar sus capacidades de misiles nucleares", según ha informado la agencia rusa de noticias Sputnik.

La Guardia Revolucionaria de Irán aseguró el miércoles que ha puesto en órbita su primer satélite militar, el 'Nur-1' (Luz-1), en un lanzamiento por sorpresa tras varios intentos fallidos y en medio de un nuevo incremento de las tensiones con Estados Unidos.

Irán había sufrido en los últimos meses varios lanzamientos fallidos, el último de ellos en febrero, cuando intentó poner en órbita un satélite de comunicaciones. En 2019 fracasó a la hora de lanzar dos satélites y registró una explosión en el lanzamiento de un cohete.

El Gobierno estadounidense ha criticado en el pasado estas actividades de Teherán y ha indicado que violan las resoluciones de Naciones Unidas sobre su programa balístico y nuclear, si bien Irán sostiene que las mismas no tienen un componente militar, algo que sí parece tener el 'Nur-1'.

En este sentido, el secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, destacó tras el lanzamiento que "Irán ha dicho de forma consistente que estos lanzamientos no estaban conectados con temas militares". "Creo que el lanzamiento de hoy demuestra lo que hemos estado diciendo", señaló.

"Cuando hablamos de la resolución 2231 del Consejo de Seguridad de la ONU, creo que todas las naciones tiene. la obligación de ir a la ONU y evaluar si este lanzamiento es consistente con ella. Creo que no lo es, ni remotamente", manifestó.

Pompeo arguyó que "Irán tiene que rendir cuentas por lo que ha hecho" y resaltó que la Guardia Revolucionaria, "una organización militar, designada como terrorista por Estados Unidos, ha intentado lanzar un satélite".