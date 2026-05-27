Rusia suspenderá el acuerdo energético con Armenia si continúa su proceso de adhesión a la Unión Europea

Archivo - El primer ministro de Armenia, Nikol Pashinián, y el presidente ruso, Vladimir Putin. - Europa Press/Contacto/Sofya Sandurskaya - Archivo

MADRID, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Rusia ha adelantado este miércoles que suspenderá de manera unilateral o impugnará los acuerdos energéticos con Armenia de 2013 --que incluyen gas, petróleo y sus productos derivados, así como diamantes-- si continúa con su proceso de adhesión a la Unión Europea.

Este miércoles, la Embajada de Rusia en Ereván ha entregado un escrito oficial del ministro ruso de Energía, Sergei Tsivilev, a las autoridades armenias en el que se les informa de esta decisión, según ha informado la portavoz de la cartera de Asuntos Exteriores, Maria Zajarova, a través de un comunicado.

Moscú ha recordado que a través de dicho acuerdo, ratificado en diciembre de 2013, Armenia se veía exento del pago de los aranceles de exportación sobre productos petrolíferos, gas y diamantes. Rusia le suministraba para el consumo interno, pero le prohibía la reexportación a terceros países.

En ese sentido, desde el Kremlin han incidido este miércoles en que las ventas de energía y diamantes a Armenia resultan deficitarias para Rusia. "Los beneficios que reciben los armenios siempre son a costa de otros. No es algo que caiga del cielo. Es a costa de Rusia", ha señalado Dimitri Peskov, portavoz de Moscú.

"El pueblo armenio es nuestro pueblo hermano. Este país es hermano, lo ha sido y lo seguirá siendo, pero (...) hay que llamar a las cosas por su nombre. Esta es nuestra ayuda a los armenios", ha remarcado, según recoge la agencia Interfax.

Así, Peskov ha dejado entrever que el precio de las futuras ventas de gas a Armenia podrían aumentar, si bien se trata de una cuestión "corporativa", ha dicho.

En una reunión a principios de abril, el presidente ruso Vladimir Putin, trasladó al primer ministro armenio, Nikol Pashinián, que Rusia vende gas a su país a 177,5 dólares por cada mil metros cúbicos, mientras que en Europa ronda los 600 dólares por cada mil metros cúbicos.

Peskov ha descartado que ambos líderes tengan previsto reunirse próximamente.