Rusia tilda de "planeada" y "no provocada" la ofensiva militar de EEUU e Israel contra Irán

MADRID, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Rusia ha condenado este sábado la ofensiva sorpresa desatada por Israel y Estados Unidos contra Irán y ha cargado contra el hecho de que haya sido lanzada en medio del proceso de negociaciones indirectas entre Teherán y Washington para alcanzar un nuevo acuerdo nuclear, un hecho que ha tildado de "planeado" y "no provocado".

"Las fuerzas de Estados Unidos e Israel han lanzado durante la mañana del 28 de febrero bombardeos contra territorio iraní. La escala y naturaleza de los preparativos militares, políticos y de propaganda previos a este acto imprudente, incluido el despliegue de una gran fuerza militar estadounidense en la región, no dejan duda de que esto fue un acto planeado y no provocado de agresión armada contra un Estado soberano e independiente de Naciones Unidas, en violación de los principios y normas del Derecho Internacional", ha dicho el Ministerio de Exteriores ruso.

Así, ha condenado a través de un comunicado que los ataques "se lleven a cabo bajo la cobertura de un renovado proceso de negociaciones destinado a garantizar una normalización a largo plazo de la situación en torno a Irán, a pesar de las señales trasladadas a Rusia sobre que los israelíes no tienen interés en un enfrentamiento militar con los iraníes".

"La comunidad internacional, incluida la cúpula de Naciones Unidas y el Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA), deberían dar inmediatamente una valoración objetiva sobre estas acciones irresponsables, destinadas a socavar la paz, la estabilidad y la seguridad en Oriente Próximo", ha manifestado Moscú, que ha insistido en que "Washington y Tel Aviv se han embarcado de nuevo en una peligrosa aventura que aproxima rápidamente a la región a una catástrofe humanitaria, económica y posiblemente radiológica".

En esta línea, ha hecho hincapié en que "las intenciones de los agresores son claras y han sido declaradas de forma bastante abierta: destruir el orden constitucional y eliminar a la cúpula de un Estado no deseado que se ha negado a rendirse frente a los dictados de la fuerza y la hegemonía". "La responsabilidad de las consecuencias negativas de esta crisis causada por el hombre, incluida una cadena impredecible de violencia, recae totalmente sobre ellos", ha argumentado.

Moscú ha remarcado además las "graves consecuencias" de estas acciones sobre el régimen internacional de no proliferación, empezando por el Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP) --del que Irán es firmante, al contrario que Israel--, antes de acusar a Estados Unidos e Israel de "esconderse tras una supuesta preocupación sobre que Irán puede obtener armas nucleares" mientras bombardea instalaciones nucleares en Irán.

"Los motivos de Washington y Tel Aviv no tienen nada que ver con el régimen de no proliferación. No pueden entender que sumir a Oriente Próximo en un abismo de escalada incontrolada anima a los países del mundo, especialmente en la región, a obtener capacidades cada vez más sofisticadas para hacer frente a las amenazas emergentes", ha explicado.

Por ello, ha mostrado su "especial preocupación" por "los ataques desestabilizadores durante los últimos meses por parte de la Administración de Estados Unidos contra los pilares legales del orden mundial, incluida la no interferencia en asuntos internos, la renuncia a la amenaza del uso de la fuerza y la resolución pacífica de las disputas internacionales".

"Reclamamos una vuelta inmediata al camino de una solución política y diplomática", ha indicado el Ministerio de Exteriores de Rusia, que ha reiterado que Moscú "está preparado para facilitar la búsqueda de soluciones pacíficas fundamentadas en el Derecho Internacional, el respeto mutuo y el equilibrio de intereses".