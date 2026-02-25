Rusia tilda la resolución de la ONU sobre Ucrania de "antirrusa" e "imparcial" y habla de "maniobras torpes"

Imagen de archivo de la Asamblea General de la ONU. - Europa Press/Contacto/Lev Radin

MADRID 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Rusia han tildado este miércoles de "antirrusa" e "imparcial" la resolución aprobada el martes por la Asamblea General de Naciones Unidas, que reafirma su compromiso con la soberanía de Ucrania y pide nuevamente un alto el fuego, al tiempo que han afirmado que estos documentos esconden "maniobras torpes" por parte de Ucrania y sus socios.

El Ministerio de Exteriores ruso ha indicado en un comunicado que la resolución, adoptada con motivo del cuarto aniversario del inicio de la guerra, es un producto "ucraniano-europeo" y es, "en esencia, tan dañino como la propia intención de sus autores".

"Es un texto político totalmente parcial y se suma a las acusaciones totalmente infundadas que ya existen contra Rusia. Cita de forma selectiva la Carta de la ONU y no contiene ni una sola palabra de las causas del conflicto en Ucrania, lo que hace que sea imposible lograr un acuerdo sostenible a largo plazo", ha afirmado.

En este sentido, ha lamentado que el documento sí incluya "un aplauso absurdo a los supuestos logros de los países europeos, que siguen cubriendo al régimen de Kiev con armas a la espera de lograr que la guerra llegue a su fin".

"No hay duda de que estas maniobras torpes de Kiev y los países europeos en la Asamblea General están dirigidas por el deseo de crear una "interferencia" al proceso de negociaciones trilaterales. "Las discusiones en la ONU muestran la clara fatiga de la comunidad internacional con la situación en Ucrania, que nuestros oponentes están tratando de mantener a flote de forma artificial", ha afirmado.