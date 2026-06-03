Rutte asegura que siguen llegando a Ucrania antimisiles "cada día y cada semana" pese a la guerra en Irán

El Secretario General De La OTAN, Mark Rutte, Con El Presidente Ucraniano, Volodimir Zelenski, En Kiev - OTAN

BRUSELAS, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha asegurado este miércoles que los interceptores de misiles siguen llegando a Ucrania "cada día y cada semana", y ha defendido que Estados Unidos "hace todo lo que puede" para mantener el suministro de sistemas Patriot a Kiev pese al aumento de la demanda generada por la guerra en Oriente Próximo.

Así lo ha asegurado una rueda de prensa conjunta con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, tras haber acudido por sorpresa a la capital del país junto a los embajadores de los 32 Estados miembro de la organización, un día después de una oleada de ataques rusos contra Ucrania con 70 misiles y 650 drones que han dejado al menos 23 muertos y más de cien heridos.

"El flujo (de antimisiles) continúa desde Estados Unidos hacia Ucrania, cada día, cada semana, con estos interceptores cruciales para garantizar que los ataques rusos contra infraestructuras civiles y civiles inocentes en este país puedan ser neutralizados en muchos casos", ha detallado el jefe de la OTAN, al ser preguntado si podía estar en riesgo la entrega de sistemas Patriot a Kiev por la guerra en Irán.

Asimismo, ha salido en defensa de Washington ante las dudas de algunos aliados sobre la continuidad del apoyo estadounidense. "Quiero defender aquí a Estados Unidos. Creo, basándome en todas las evidencias que tengo, que están haciendo todo lo que pueden en términos de entrega de misiles PAC-3 y PAC-2 Patriot a Ucrania", ha afirmado, añadiendo que la aportación de inteligencia crítica estadounidense a Kiev también se mantiene.

Rutte ha revelado además que el presidente estadounidense, Donald Trump, habría presionado a los fabricantes de armamento para cuadruplicar su producción global de material de defensa. "Me reuní con uno de esos consejeros delegados después de una reunión en la Casa Blanca. Todavía estaba temblando", ha bromeado Rutte, sin precisar nombre de la empresa ni del ejecutivo.

ADVERTENCIA A LOS JÓVENES RUSOS

El jefe de la Alianza ha aprovechado su intervención para dirigirse directamente a los jóvenes rusos reclutados para combatir en Ucrania, al recordar que las bajas rusas en el trascurso de la invasión de Ucrania son considerables ya que son "más de 30.000 al mes".

"Esto significa que pierden más hombres en un mes que los que perdió la Unión Soviética en 10 años durante la década de 1980 en Afganistán. Cifras absolutamente escalofriantes", ha detallado, para acto seguido decir a los jóvenes rusos que están siendo "engañados" y que si se unen al frente "no recibirán entrenamiento" ni equipo con la calidad suficiente, siendo las probabilidades de morir o resultar heridos "son muy elevadas".

"Lo más probable es que, si resultas herido, te dejen sufrir en el barro hasta morir", ha añadido Rutte, quien ha subrayado que estas advertencias se enmarcan en la presión que la OTAN y sus aliados mantienen sobre Moscú para que se siente a la mesa de negociaciones y ponga fin a "esta terrible guerra" que, a su juicio, Rusia inició hace más de cuatro años y de la que, "trágicamente, no da señales de querer detener", como demuestran los ataques de los últimos días contra Kiev y otras ciudades ucranianas.