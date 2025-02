Rutte confía en que los choques comerciales entre aliados no se interpongan en la "determinación colectiva" de la OTAN

BRUSELAS 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha señalado este lunes su convencimiento de que los choques comerciales de Estados Unidos con Canadá y otros miembros de la OTAN no se interpongan en la "determinación colectiva" de los aliados de reforzar su disuasión.

En rueda de prensa desde Bruselas tras reunirse con el primer ministro británico, Keir Starmer, el jefe político de la OTAN se ha mostrado "totalmente convencido" de que los roces por la imposición de aranceles anunciada por el presidente estadounidense, Donald Trump, contra Canadá no perjudique al compromiso global de la alianza.

"Podremos lidiar con estos temas, siempre hay problemas, no es siempre un camino feliz. A veces más grandes a veces más pequeños, pero estoy convencido de que no se pondrán en medio de la determinación colectiva de mantener la disuasión fuerte", ha señalado el ex primer ministro neerlandés.

Aunque ha insistido en que los roces no impactarán en la disuasión colectiva del bloque militar, Rutte ha señalado que existe un superávit comercial de defensa de Estados Unidos. "Desde 2022 ellos venden más a Europa que nosotros a ellos, y el superávit neto es de 180.000 millones de dólares desde 2022", ha afirmado. "Eso nos dice algo, que hay más cifras y números que mirar", ha indicado.

ALIADOS EUROPEOS TIENEN QUE AUMENTAR LA PRODUCCIÓN MILITAR

Respecto al debate estratégico que aborda Europa para fortalecer su industria de Defensa, el ex primer ministro neerlandés ha subrayado que el aumento del gasto en Defensa tiene que venir acompañado de un paso adelante en producción armamentística.

"Hay dinero disponible para la base industrial de defensa, y tenemos que comprarlo de todas partes. Estados Unidos tiene que aumentar, Noruega tiene que aumentar, el Reino Unido tiene que aumentar. La UE, incluidos los grandes países como Italia y España, y Noruega fuera de la UE, por supuesto, pero también, Francia y luego Turquía", ha asegurado en una llamada a reforzar la base industrial en el seno de la organización.

Rutte ha reclamado así que los aliados de la OTAN sean capaces de reponer las existencias militares de forma urgente ante la amenaza que representa Rusia. "No hay tiempo que perder. Reactivar nuestras industrias de Defensa, para aumentar la producción es una necesidad absoluta", ha apuntado.

Y aprovechando la reunión con Starmer ha hecho un paralelismo con la II Guerra Mundial, asegurando que entonces las fábricas del Reino Unido y Estados Unidos produjeron miles de millones de cartuchos para apoyar el esfuerzo de guerra. "Con todo el poderío de la industria británica, imagínense lo que podríamos conseguir ahora", ha señalado.