Rutte quita hierro a retirada de tropas estadounidenses de Rumanía y defiende la presencia reforzada de la OTAN

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en su encuentro con el presidente de Rumanía, Nicusor Dan. - NATO

BRUSELAS 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha quitado hierro este miércoles al anuncio de Estados Unidos de que retirará tropas desplegadas en Rumanía, al tiempo que ha defendido la presencia reforzada de la OTAN en el flanco este con los batallones de combate y la nueva operación 'Centinela Oriental', la misión para responder a las incursiones de drones y aeronaves en el espacio aéreo aliado.

En rueda de prensa desde Bucarest junto al presidente de Rumanía, Nicusor Dan, el líder político de la OTAN ha subrayado que la revisión norteamericana de su presencia en Europa "no es inusual" y que, pese a los ajustes anunciados, Washington mantiene desplegadas más fuerzas que antes de 2022.

"Esto pasa todo el tiempo. Realmente creo que le estamos dando demasiada importancia. Estados Unidos tiene una gran presencia en Europa. Y esa presencia está ahí", ha reivindicado Rutte quien ha señalado que Estados Unidos está comprometido con la defensa de cada milímetro del territorio aliado, por lo que ha pedido no hacer muchas más interpretaciones de los cambios anunciados por la Administración de Donald Trump.

Así las cosas, Rutte ha reivindicado que la OTAN se movilizaría ante cualquier ataque a un aliado. Según ha avisado, en ese caso no actuarían solo los grupos de combate en los países del flanco oriental, como el que acoge Rumanía y en el que participa España, sino que se activaría toda la organización en su conjunto. "Si este país fuera atacado, serían otras 31 naciones las que acudirían en ayuda de Rumanía", ha recalcado.

"Si se produjera un ataque, ya fuera por parte de Rusia o de cualquier otro país, sería 'Centinela Oriental' el que les ayudaría. No solo las fuerzas terrestres avanzadas le ayudarán, sino que toda la OTAN acudirá en su rescate con su flota de F-35, toda su capacidad naval y toda su capacidad terrestre", ha asegurado el ex primer ministro neerlandés. "Así es como funciona la OTAN", ha resumido.

En este sentido, ha valorado que la OTAN está trabajando para que los grupos multinacionales, con su componente de fuerzas terrestres avanzadas puede expandirse y llegar al nivel de brigada, esto es hasta los 5.000 efectivos.

En concreto, sobre la misión 'Centinela Oriental', el dirigente aliado ha defendido que es "deliberadamente flexible" para incorporar tanto elementos de la defensa tradicional como medios aéreos, terrestres y marítimos pero también incluye tecnología y tácticas modernas como drones marinos.

"Esta operación militar no solo añade recursos adicionales de los aliados, sino que también conecta mejor los recursos ya disponibles a lo largo de nuestro flanco oriental, desde el extremo norte hasta el mar Negro", ha subrayado, para recalcar que la OTAN puede en un futuro desplegar más medios en países como Rumanía si fuera necesario.

En su visita a Rumanía, el líder de la OTAN se entrevistará también con el primer ministro, Ilie Bolojan, y participará mañana en el foro industrial de la OTAN, que se centrará en la importancia de elevar la capacidad de producción militar y de estrechar lazos con el sector ante las necesidades de seguridad de los aliados.