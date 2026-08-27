Rutte recibe al 'número dos' del Pentágono en plena revisión de EEUU de su presencia militar en Europa

Archivo - EL secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y el subsecretario de Guerra de Estados Unidos, Elbridge A. Colby, durante una reunión de ministros de Defensa aliados el pasado 12 de febrero en Bruselas - OTAN - Archivo

BRUSELAS 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, recibe este jueves en la sede de la Alianza Atlántica en Bruselas al subsecretario de Defensa de Estados Unidos para Asuntos Políticos, Elbridge Colby, en un encuentro que se produce en plena revisión por parte de Washington de su presencia militar en Europa.

Colby también participará este jueves en una reunión del Consejo del Atlántico Norte, que reunirá a los embajadores ante la OTAN de los 32 Estados miembro de la organización, según ha informado la Alianza en un comunicado.

La visita llega tras la cumbre de la OTAN de Ankara de julio, en la que los aliados expusieron sus progresos en gasto en defensa con el objetivo de llegar al 5% de inversión sobre el PIB en 2035; y tras la reunión a principios de junio de los ministros de Defensa de la OTAN, en la que Estados Unidos confirmó sus planes de reasignar capacidades militares desplegadas en Europa a otras regiones del mundo.

Colby ya avanzó en febrero en una anterior reunión de los ministros de Defensa aliados la idea de una "OTAN 3.0", basada en un mayor reparto de la carga de carga con la idea de que el bloque euroatlántico se haga responsable de su propia defensa convencional.

Washington precisó más tarde que reasignaría a otras regiones del mundo, como el Indo-Pacífico, una parte importante de los medios militares que mantiene desplegados en Europa y en Canadá, reduciendo así su participación en el 'Modelo de Fuerzas de la OTAN', el marco que determina los efectivos y recursos que estarían disponibles en caso de ataque o conflicto.