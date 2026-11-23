El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, durante un acto en Berlín. - ERIK LUNTANG//OTAN

MADRID, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha reiterado este lunes que Ucrania tiene la perspectiva de ingresar en la Alianza Atlántica pero no hay consenso sobre la adhesión, mientras que el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha reclamado que la organización aclare el tipo de garantías de seguridad ofrecerá a Kiev para el escenario posguerra, después de que se haya instalado la idea de que serán similar a la clausula de defensa mutua de la OTAN.

En el marco de la Asamblea Parlamentaria de la OTAN celebrada en Berlín, Rutte ha subrayado la postura tradicional del bloque militar incidiendo en que Kiev tiene la "perspectiva" de la adhesión, pero que actualmente "no hay unanimidad" entre los aliados para completar el ingreso. "La adhesión de Ucrania a la OTAN es una posición que la Alianza mantiene desde hace mucho tiempo y sigue siendo su postura actual", ha indicado, reiterando que este debate le corresponde unicamente a los miembros de la OTAN.

Al tiempo, Rutte ha reivindicado el trabajo "hercúleo" de Estados Unidos en el marco de los contactos con Rusia para poner fin a la guerra lanzada por Vladimir Putin en febrero 2022, así como para incluir a representantes europeos en próximas rondas de las conversaciones.

En todo caso, ha añadido que en dichas negociaciones que "todavía tienen que comenzar", no estará sobre la mesa la postura militar de la OTAN. "Lo que no puede ocurrir es que nos obliguen a retroceder a las fronteras de la OTAN de 1997, ni que otros decidan sobre nuestra postura, en lugar de que sean los propios aliados quienes lo hagan", ha señalado.

Estas declaraciones llegan en pleno debate sobre el tipo de mecanismos de seguridad que ofrecerían los países europeos a Kiev en el escenario posguerra, después de que los enviados de Estados Unidos en las conversaciones con Rusia hayan recalcado que sobre la mesa están garantías similares al artículo 5 de la OTAN, que consagra la asistencia mutua frente a un ataque.

MERZ ASEGURA QUE LAS GARANTÍAS DEBEN SER SIMILARES AL ARTICULO 5

Junto a Rutte, el canciller alemán, Friedrich Merz, ha apostado por que las garantías de seguridad para Kiev equivalgan a su pertenencia a la OTAN tras reconocer el "error" que supuso en la cumbre de Bucarest en 2008 no admitir a Ucrania como miembro y solo reconocer su perspectiva euroatlántica, posición que mantiene a día de hoy el bloque militar.

"Si Ucrania hubiera ingresado en la OTAN, probablemente esta guerra se habría evitado", ha apuntado tras recoger el guante del presidente galo, Emmanuel Macron, que ha sacado a la palestra la necesidad de que Ucrania entre en la OTAN.

"Estas garantías deberían ser similares a las que contempla el artículo 5", ha dicho Merz en pleno debate sobre el tipo de asistencia militar con la que debe contar Kiev cuando acabe el conflicto.

Así las cosas ha apostado por que las garantías "se acerquen mucho a la adhesión a la OTAN". "No puedo imaginar un futuro para Ucrania sin unas garantías de seguridad de este tipo, que necesita urgentemente", ha explicado tras ahondar en que la ayuda a Ucrania también ofrece certidumbre en materia de seguridad a todo el flanco este.

ZELENSKI PIDE CLARIDAD Y CONCRECIÓN

A este respecto, el presidente ucraniano ha llamado en el mismo evento a que los aliados aclaren el ofrecimiento a Ucrania en materia de seguridad. "Necesitamos respuestas a algunas preguntas muy claras", ha dicho.

"¿Qué países apoyarán a Ucrania si vuelve a ser atacada? ¿Qué harán exactamente nuestros socios en respuesta? ¿Qué tropas estarán desplegadas de antemano en nuestro territorio? ¿Cuánto costará todo esto? Y, ¿realmente funcionará?", se ha cuestionado.

Zelenski ha lamentado que hasta el momento no hay "respuestas claras y concretas" a una propuesta como un mecanismo de seguridad para garantizar la paz en el escenario posguerra en Ucrania. "Estamos haciendo todo lo posible para asegurarnos de obtener esas respuestas", ha dicho, al tiempo que ha defendido la experiencia y capacidad del Ejército ucraniano como aval para ingresar en la OTAN y y "hacer que la experiencia pase a formar parte de la propia experiencia de la OTAN".

Asimismo ha cargado contra Rusia, al señalar que su historia reciente indica que representa una "amenaza" a la seguridad europea. "¿Hay alguien aquí que todavía crea que algún día Rusia volverá a ser, sencillamente, un país pacífico y seguro?", se ha preguntado.

El mandatario ucraniano ha afirmado así que Rusia ha protagonizado "guerras frías, guerras híbridas, guerras comerciales, guerras ideológicas, guerras abiertas" contra el área euroatlántica. "Distintas formas, pero siempre amenazas. Y no hay motivos para creer que Rusia vaya a convertirse en un país diferente dentro de uno o cinco años", ha recalcado, incidiendo en que Kiev debe disponer de "los recursos suficientes para defenderse".