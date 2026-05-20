Rutte sostiene que la retirada de tropas de EEUU de Europa "no sorprende" y no afectará a la defensa de la OTAN

1088783.1.260.149.20260520121900 Archivo - El secretario general de la OTAN, Mark Rutte. - OTAN - Archivo

BRUSELAS 20 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha asegurado este miércoles que no le sorprende la retirada progresiva de tropas estadounidenses de suelo europeo, y ha sostenido que no obstante se hará "de manera estructurada" y que no tendrá un impacto en los planes de defensa de la Alianza Atlántica en Europa.

En una rueda de prensa desde la sede de la OTAN, en Bruselas, en la víspera de la reunión de ministros de Exteriores de la Alianza que tendrá lugar este jueves y viernes en Helsingborg (Suecia), Rutte ha afirmado que la reducción de fuerzas estadounidenses se enmarca en un ajuste esperado y responde a la necesidad de que Washington pivote progresivamente hacia el Indo-Pacífico.

"Sabemos que se producirán ajustes. Estados Unidos tiene que pivotar más hacia, por ejemplo, Asia, y esto ocurrirá con el tiempo de manera estructurada", ha aseverado el jefe de la OTAN, añadiendo que el reciente anuncio de la retirada de 5.000 tropas de Alemania o la cancelación del despliegue de 4.000 a Polonia se trata de "fuerzas rotacionales" que "no tienen impacto en los planes de defensa de la OTAN".

En ese contexto, Rutte ha defendido que el repliegue gradual de Washington no supone un abandono del compromiso estadounidense con la seguridad europea, y ha subrayado que Estados Unidos seguirá implicado en la defensa del continente, también en el ámbito nuclear.

El secretario general de la OTAN ha enmarcado estos cambios en un proceso más amplio de reequilibrio de responsabilidades dentro de la Alianza: "Europa tiene que asumir un papel más importante, y lo asumirá junto con Canadá: una Europa más fuerte dentro de una OTAN más fuerte".

"Así que esto era de esperar, creo que es completamente lógico", a proseguido el también ex primer ministro de Países Bajos, que ha destacado el aumento del gasto en defensa de los aliados europeas y canadienses desde la cumbre de la OTAN de La Haya, llevando a todos los Estados miembro a destinar el 2% de su PIB al gasto en defensa.