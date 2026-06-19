Rutte viajará a Washington para reunirse con Trump antes de la cumbre de la OTAN en Ankara

Archivo - El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump - Martijn Beekman/NATO/dpa - Archivo

BRUSELAS 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, viajará a la capital de Estados Unidos, Washington, para reunirse con el inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, y con altos funcionarios estadounidenses de cara a la cumbre de la Alianza Atlántica que tiene lugar entre los días 7 y 8 de julio en Ankara (Turquía).

El jefe de la Alianza viajará a Washington del martes 23 al jueves 25 de junio, manteniendo una reunión don Trump el 24 de junio en la Casa Blanca, según ha informado la OTAN en un comunicado, en el que también revela encuentros con "altos funcionarios", aunque sin especificar cuáles.

Rutte también participará de forma virtual desde la capital estadounidense en la reunión del Grupo Europeo de los Cinco (E5), Que reúne a las cinco mayores potencias militares de Europa: Francia, Alemania, Italia, Polonia y Reino Unido.

Por último, el también ex primer ministro de Países Bajos se reunirá con miembros del Congreso estadounidense y participará en un debate organizado por el 'think tank' Atlantic Council.

El viaje de Rutte tendrá lugar dos semanas antes de la cumbre de la OTAN en Ankara, donde los aliados revisarán si los Estados están cumpliendo con los objetivos de gasto fijados en cumbre del año pasado en La Haya, y también en modos de impulsar y acelerar la producción de la industria de defensa para satisfacer el incremento de la demanda de capacidades militares.

El secretario general de la Alianza llegará a Washington después de que el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, cargara durante una reunión de ministros de Defensa de la OTAN contra los aliados europeos por no haber ayudado a Washington en su guerra contra Irán y por no haber aumentado lo suficiente la inversión en defensa.