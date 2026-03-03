El secretario de Estado confirma un incendio cerca del Consulado de EEUU en Dubai tras el impacto de un dron

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio - Europa Press/Contacto/Bonnie Cash - Pool via CNP

MADRID 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha confirmado este martes que se ha producido un incendio en el Consulado estadounidense de la ciudad emiratí de Dubai tras impactar un dron cerca del edificio en medio de la oleada de ataques iraníes contra bases e instalaciones diplomáticas en países del golfo Pérsico.

"Un dron lamentablemente alcanzó un parking adyacente al edificio del consulado, lo que provocó un incendio en el lugar", ha detallado en declaraciones a la prensa en las que ha reiterado que las embajadas e instalaciones diplomáticas estadounidenses están "bajo ataque directo de un régimen terrorista".

La oficina de medios de las autoridades de Dubai ha confirmado en un mensaje difundido en redes sociales que el incendio ha sido "completamente extinguido" después de que movilizaran equipos de emergencia en un incidente que se ha saldado sin heridos.

Esto se produce después de que el Gobierno de Arabia Saudí confirmara que durante la madrugada de este martes la Embajada estadounidense en Riad sufrió un incendio tras ser alcanzada por dos drones, dejando daños materiales "menores".