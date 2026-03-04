El secretario de Estado de EEUU califica de "inaceptables" los "ataques" contra Turquía

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio - Europa Press/Contacto/Douglas Christian

MADRID 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha calificado de "inaceptables" los ataques contra Turquía durante una llamada con el ministro de Exteriores turco, Hakan Fidan, después de que Ankara informara del derribo por parte de los sistemas de defensa aérea de la OTAN de un misil balístico disparado desde Irán.

"El secretario le ha dicho al ministro de Exteriores que los ataques contra el territorio soberano de Turquía son inaceptables y ha prometido el pleno apoyo de Estados Unidos. Ambos líderes reiteraron la continua solidez de la relación bilateral", ha expresado el portavoz adjunto del Departamento, Tommy Pigott.

Rubio, que ha dialogado con Fidan sobre "los últimos acontecimientos en Irán y en Oriente Próximo", también ha mantenido una conversación con el ministro de Exteriores saudí, Faisal bin Farhan, a quien ha expresado "su gratitud" por la respuesta rápida de Riad "ante el ataque a la Embajada estadounidense".

De igual forma, el secretario de Estado ha reafirmado durante una llamada con el ministro de Exteriores de Chipre, Constantinos Kombos, la fuerte asociación entre ambos países, según varios comunicados publicados por el Departamento de Estado.

La OTAN ha condenado este miércoles el lanzamiento de un misil balístico por parte de Irán contra Turquía, que ha sido derribado por las sistemas de defensa área de la Alianza Atlántica, y ha reafirmado su respaldo a Ankara frente a los "ataques indiscriminados" de Teherán en la región en respuesta a la ofensiva militar lanzada por Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero.

El portavoz de la Presidencia turca, Burhanettin Duran, ha detallado en un comunicado que un fragmento del misil --que se dirigía al espacio aéreo de Turquía tras sobrevolar Irak y Siria-- "cayó en una zona despejada en el distrito de Dortyol, en Hatay, "sin que se registraran víctimas ni heridos".