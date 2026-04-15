El Senado de EEUU rechaza por cuarta vez limitar los poderes de guerra de Trump en Irán

Vista del Capitolio de EEUU - Europa Press/Contacto/Niyi Fote

MADRID 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Senado de Estados Unidos ha rechazado este miércoles una nueva resolución, la cuarta, para limitar la capacidad del presidente del país, Donald Trump, de emplear los poderes de guerra, en el marco de la guerra de Irán.

El texto no ha salido adelante por 47 votos frente a 52, y con los senadores Rand Paul, republicano, y John Fetterman, desmarcándose de sus respectivos partidos, recoge la cadena de televisión CBS News.

La resolución, encabezada por la senadora Tammy Duckworth, demócrata por Illinois, ordenaba al jefe de la Casa Blanca a "retirar a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos de las hostilidades dentro o contra Irán, a menos que estén explícitamente autorizadas por una declaración de guerra o una autorización específica para el uso de la fuerza militar".

Se trata del cuarto intento fallido de la Cámara Alta desde el inicio de la ofensiva contra Irán el 28 de febrro, pero el primero desde el alto el fuego temporal acordado la semana pasada entre Wasington y Teherán.

En todo caso, un número creciente de republicanos ha apuntado a retirar su apoyo a la guerra si esta no termina antes de un plazo de 60 días desde que el presidente informa al Congreso sobre el despliegue de tropas.