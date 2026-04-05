El Servicio Secreto de EEUU investiga un tiroteo cerca de la Casa Blanca

Archivo - Policías cerca de la Casa Blanca (archivo) - Europa Press/Contacto/Perry Aston - Archivo

MADRID 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Secreto, responsable de la seguridad del presidente estadounidense, Donald Trump, ha informado de que está investigando un tiroteo ocurrido en la madrugada de este domingo en las inmediaciones de la Casa Blanca, en Washington D.C.

"Poco después de la medianoche (...) agentes de la policía del Servicio Secreto respondieron tras recibir aviso de disparos en las inmediaciones del parque Lafayette", ha explicado un portavoz del Servicio Secreto, Anthony Guglielmi, en un mensaje publicado en redes sociales.

Los agentes han realizado una "búsqueda minuciosa" en el parque y la zona cercana, pero "no ha sido localizado ningún sospechoso". Ahora trabajan con el Departamento de Policía de Washington D.C. y la Policía de Parques en la "búsqueda activa" de un sospechoso y un vehículo.

"Nuestra investigación está activa. Las operaciones en la Casa Blanca continúan con normalidad, aunque se ha elevado el nivel de seguridad. Aún hay cortes de calles en la zona", ha explicado.

La agenda presidencial especifica que el presidente Donald Trump ha pasado la noche en la Casa Blanca.