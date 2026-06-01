Al Shara pide a Trump que retire las sanciones que aún pesan sobre Siria para recuperar la economía nacional

Archivo - El presidente de transición de Siria y líder del grupo yihadista sirio Hayat Tahrir al Sham (HTS), Ahmed Husein al Shara - PRESIDENCIA DE SIRIA - Archivo

MADRID 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de transición de Siria, Ahmed al Shara, ha reclamado al mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, la retirada de las sanciones que aún pesan sobre Damasco y ha sostenido que este paso es "crucial" para permitir "la recuperación de la economía siria y una mejora de las condiciones de vida de sus ciudadanos".

Al Shara ha mantenido una conversación telefónica con Trump en la que ambos han abordado las relaciones bilaterales y la situación en la región, así como "vías para reforzar la cooperación conjunta para apoyar la estabilidad de Siria y contribuir a avanzar en la recuperación económica (del país)", según ha señalado la Presidencia siria.

Así, ha destacado en un comunicado publicado en redes sociales que "el presidente ha destacado la importancia del apoyo internacional continuado durante la fase de reconstrucción y recuperación", antes de apuntar que "la retirada de las sanciones restantes es un paso crucial" para avanzar en este camino.

Al Shara ha aprovechado además para argumentar que el levantamiento de estas medidas "animará la inversión" y "creará un ambiente adecuado para el retorno de proyectos económicos y de desarrollo a varios sectores vitales".

Por otra parte, el presidente sirio ha enfatizado la importancia de "priorizar la diplomacia y el diálogo para mejorar la seguridad y la paz regional", sin que la Casa Blanca se haya pronunciado por ahora sobre el contenido de esta conversación.

Al Shara dio muestras recientemente de la buena sintonía con Trump al desvelar en redes sociales que el inquilino de la Casa Blanca le había regalado una colonia de su propia marca, después de que obsequiara con un frasco durante su histórica visita al país norteamericano en noviembre de 2025.

Durante dicho encuentro, Trump roció con esta colonia a Al Shara y le trasladó que se trata de "la mejor fragancia", además de prometerle otro frasco para la esposa del mandatario sirio. "¿Cuántas esposas? ¿Una?" preguntó, ante las risas de Al Shara, que confirmó que tiene una esposa. "Con vosotros nunca se sabe", zanjó Trump, que dio además una palmada amistosa al mandatario durante el intercambio ante la prensa.

Trump, que ha acometido un proceso de normalización de relaciones con Siria tras la caída de Al Assad, ya describió en mayo de 2025 a Al Shara como "un tipo duro" y "un hombre joven y atractivo" con "pasado firme", en referencia a sus años en filas de grupos extremistas en Siria, especialmente HTS, considerado terrorista por Washington pero retirado ya de esta lista.