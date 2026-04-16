Al Shara se reúne en Damasco con el jefe de las FDS para discutir los "próximos pasos" en la reintegración en Siria

Archivo - El comandante de las FDS, Mazlum Abdi, con el presidente de transición sirio, Ahmed al Shara - TELEGRAM DE LA PRESIDENCIA DE SIRIA - Archivo

MADRID 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de transición de Siria, Ahmed al Shara, ha mantenido este jueves una reunión en Damasco con el jefe de las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), Mazloum Abdi, para abordar la aplicación del acuerdo de reintegración firmado el 29 de enero, así como los "próximos pasos" en este proceso en el país asiático.

Según las informaciones recogidas por la agencia estatal siria de noticias, SANA, ha indicado que en el encuentro han estado además presentes el ministro de Exteriores sirio, Asaad al Shaibani; el enviado presidencial Ziad al Ayesh, e Ilham Ahmad, una alto cargo de la Administración Autónoma Democrática del Norte y Este de Siria (AANES).

El acuerdo de enero, alcanzado con mediación de Estados Unidos, llegó tras semanas de enfrentamientos tras una nueva ofensiva de las tropas gubernamentales contra zonas controladas por las autoridades kurdas, cuyo brazo armado son las FDS, aliadas de Washington en el marco de la lucha contra el grupo yihadista Estado Islámico.

El citado pacto, de catorce puntos, implicó la entrada en vigor de un alto el fuego y la retirada de las fuerzas kurdas de los principales núcleos urbanos a cambio de un "marco de asociación" para la reintegración que incluye el nombramiento de kurdos al frente de diversos cargos, tras meses de suspicacias.

En este contexto, el documento fija igualmente una integración por fases de las FDS en el Ejército y de las fuerzas de seguridad internas de la AANES, conocidas como Asayish, en el seno del Ministerio del Interior, con una presencia limitada de los agentes gubernamentales en las zonas de mayoría kurda para mantener la estabilidad.

El acuerdo es considerado clave para la estabilización del país tras la caída del régimen de Bashar al Assad en diciembre de 2024 a causa de una ofensiva de yihadistas y rebeldes encabezados por Hayat Tahrir al Sham (HTS), entonces encabezado por Al Shara, quien ha protagonizado un acercamiento con Washington y otros países occidentales que hasta entonces le buscaban por su papel en el citado grupo yihadista.