Sharif traslada a Pezeshkian que quiere mediar entre Irán y EEUU "hasta" que alcancen una "paz duradera"

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif recibe al presidente de Irán, Masud Pezeshkian- Europa Press/Contacto/PPI

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, ha trasladado este martes al presidente iraní, Masud Pezeshkian, su intención de seguir mediando entre Irán y Estados Unidos hasta lograr una "paz duradera", durante una visita oficial de Estado del mandatario que tiene lugar tras la cita de delegaciones de los dos países en Suiza y la firma del acuerdo preliminar para poner fin a los hostilidades en la región y reabrir el estrecho de Ormuz.

"Nos gustaría continuar desempeñando nuestro papel hasta que se alcance una paz duradera. Estoy muy agradecido al liderazgo iraní por haber confiado en la capacidad de Pakistán para mediar con honestidad", ha señalado en una rueda de prensa conjunta con Pezeshkian, quien ha estado acompañado por el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, y el presidente del Parlamento del país asiático y principal negociador de Teherán, Mohamad Baqer Qalibaf.

El jefe del Ejecutivo paquistaní ha aprovechado para trasladar sus "más cordiales saludos" al líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Jamenei, de quien ha dicho que "gracias a su liderazgo, Irán ha podido lograr este memorando de entendimiento y, como resultado, un alto el fuego con dignidad y honor".

Precisamente sobre el memorando de entendimiento firmado la semana pasada por Pezeshkian y su homólogo estadounidense, Donald Trump, Sharif ha señalado que "no menciona los misiles balísticos porque nunca se trataron".

Asimismo, ha advertido contra quienes "quieren sabotear este acuerdo de paz", sin apuntar a ningún país. "No quieren que la nación iraní, una gran nación, resurja de las cenizas de la guerra y alcance la cima de la gloria", ha asegurado.

Sharif ha concluido su comparecencia ante la prensa confirmando su asistencia, la semana que viene, a las ceremonias previstas en la capital iraní en memoria del exlíder supremo Alí Jamenei, y "reafirmar la solidaridad de Pakistán con el pueblo hermano de Irán".

Por su parte, el mandatario iraní ha agradecido a las autoridades de Pakistán su "apoyo sincero e incondicional" desde el inicio de la ofensiva lanzada por Israel y Estados Unidos contra territorio iraní el pasado 28 de febrero. "Hemos venido aquí para expresar nuestra gratitud por este apoyo inquebrantable", ha manifestado un día después de recibir la invitación expresa de Sharif para visitar Islamabad.

Así, ha agradecido a Sharif y al general Asim Munir, entre otros altos cargos paquistaníes, porque "de no ser por (sus) esfuerzos, no estaríamos en esta posición hoy", al tiempo que ha destacado el "ambiente positivo" para abordar tanto cuestiones bilaterales como los últimos acontecimientos en la región con el acuerdo preliminar entre Teherán y Washington.

En alusión a este proceso, ha reiterado que no confía en las autoridades estadounidenses porque atacaron Irán "dos veces durante las negociaciones", si bien acto seguido ha asegurado estar "dispuesto al diálogo y a la paz". Además, haciéndose eco de las palabras de Sharif, ha señalado que "no se han llevado a cabo ni se llevarán a cabo negociaciones sobre misiles balísticos".

Las conversaciones con Pakistán, ha incidido por otra parte Pezeshkian, "demuestran la determinación de ambos países de aprovechar el clima favorable para abrir un nuevo capítulo en las relaciones bilaterales y trazar nuevos horizontes de cooperación basados en intereses comunes".

"Como República Islámica de Irán, creemos firmemente que la paz, la estabilidad, la seguridad sostenible, el desarrollo y la prosperidad de las naciones en la estratégica región de Asia Occidental y el golfo Pérsico solo pueden lograrse mediante diálogos francos y honestos, cooperación intrarregional e interacciones basadas en el respeto mutuo entre los países de la región", ha agregado.