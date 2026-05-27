Siria asegura haber localizado instalaciones vinculadas al programa de armas químicas de Al Assad

Archivo - Imagen de archivo de los rebeldes sirios en Alepo. - Anas Alkharboutli/dpa - Archivo

MADRID, 27 May. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Siria han asegurado haber localizado instalaciones vinculadas con el programa de armas químicas durante el régimen de Bashar al Assad --derrocado en diciembre de 2024 en una ofensiva de yihadistas y rebeldes--, incluidas municiones usadas por el Ejército y "sustancias usadas para la producción de gas sarín".

"Las búsquedas e investigaciones llevadas a cabo por Siria han permitido identificar emplazamientos vinculados al programa de armas químicas de la era de Al Assad", ha indicado la misión permanente siria ante la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ).

Así, ha manifestado que los equipos especializados han hallado "materiales tóxicos y municiones aéreas y tierra-tierra similares a las usadas en ataques ejecutados por el régimen de Al Assad en 2013 y 2017", según ha informado la agencia estatal siria de noticias, SANA.

"También hallaron sustancias utilizadas en la producción de sarín, equipos de mezcla y almacenamiento, y cantidades de otros materiales que aún están siendo analizados", ha relatado, al tiempo que ha detallado que al menos 18 personas han sido detenidas en el marco de estas operaciones por su presunta relación con este programa de armas químicas.

La misión siria ha subrayado que entre estas personas hay "funcionarios, antiguos expertos del Centro de Estudios e Investigaciones Científicas y miembros del aparato de seguridad que supervisaba el programa".