Siria protesta ante el embajador de Jordania por los bombardeos mortales del lunes

Archivo - El ministro sirio de Exteriores, Asaad al Shaibani - Mohammad Bashir Aldaher / Zuma Press / Europa Pres

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Exteriores sirio ha convocado este miércoles al embajador de Jordania en el país, Sufian Qudá, en protesta por los bombardeos perpetrados a principios de esta semana contra el sur de Siria que han dejado al menos nueve civiles muertos, si bien las autoridades jordanas han asegurado haber matado a más de 20 miembros de Estado Islámico.

La cartera diplomática se ha limitado a informar de la citación del representante jordano en Damasco, en declaraciones a la agencia estatal de noticias SANA, un día después de condenar de la forma "más enérgica" los ataques del lunes contra la provincia de Daraa.

"Esta acción constituyó una violación inaceptable del espacio aéreo sirio, llevada a cabo sin coordinación previa alguna, y provocó varias muertes y heridos", denunció el Gobierno sirio, contradiciendo a las Fuerzas Armadas del país vecino, que aseguraron que la operación --en respuesta al atentado contra la iglesia de San Jorge, en el centro de Jordania-- se había llevado a cabo "en coordinación" con Damasco.

Este mismo miércoles, autoridades locales han visitado a familias de las víctimas en los municipios de Al Ashihab y Al Taf, en las provincias de Sueida y Daraa respectivamente, ha informado la cadena de noticias siria Al Ijbaria. Así, los representantes han estado acompañados por los ministros Información y de Cultura, Jaled Zaarur y Yasín Salé, así como del presidente del Parlamento, Abdul Hamid al Awak, y varios diputados.

El Ejército de Jordania enmarcó estos ataques en una operación bautizada como 'Disuasión Jordana' y "en represalia" por el atentado perpetrado el pasado viernes contra una iglesia en la localidad de Hamud que se saldó con nueve muertos y una treintena de heridos, y por el que fueron detenidos tres hombres de una misma familia.