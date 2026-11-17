Archivo - Bandera de Somalia en San Petersburgo, Rusia (archivo) - Maksim Konstantinov / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Somalia ha expresado su "gran satisfacción" por la decisión de Estados Unidos de renovar un año más su respaldo a las operaciones militares internacionales en Somalia contra Al Shabaab, vinculado a la organización terrorista Al Qaeda, dando así marcha atrás en su decisión de retirar su apoyo y dejar de entregar fondos a la Oficina de Apoyo de Naciones Unidas en Somalia (UNSOS), clave en estos esfuerzos.

"Esta decisión reafirma la alianza duradera entre Somalia y Estados Unidos en la lucha común contra el terrorismo", ha dicho el Ejecutivo somalí en un comunicado, en el que ha expresado que "valora profundamente" el papel que juega Washington "desde hace mucho tiempo" en la lucha contra Al Shabaab, en la que es "el socio más importante y firme" de Mogadiscio.

Así, ha resaltado que "el apoyo estadounidense ha fortalecido las instituciones de seguridad de Somalia, ha sostenido operaciones internacionales fundamentales y ha contribuido a proteger los logros alcanzados por el pueblo somalí", antes de afirmar que "gracias a esta alianza, la mayor parte de las principales ciudades y gran parte del territorio somalí gozan ahora de una mayor paz y estabilidad".

"Al Shabaab ha sido expulsado de las zonas pobladas y se encuentra cada vez más confinado en áreas remotas, donde sigue obstaculizando el progreso de Somalia mediante la violencia", ha esgrimido el Gobierno de Somalia, que ha ensalzado sus avances en la lucha contra el grupo durante los últimas cuatro años y los progresos en sus labores para asumir todas las competencias en materia de seguridad.

En este sentido, ha argüido que estos progresos "reflejan la creciente capacidad operativa de las fuerzas nacionales somalíes y la transición constante del país hacia la asunción de la plena responsabilidad de su propia seguridad", al tiempo que ha remarcado que las autoridades "mantienen su compromiso de mantener este impulso y completar, en un futuro próximo, la transición de la responsabilidad principal en materia de seguridad hacia las fuerzas somalíes".

"La renovación del apoyo estadounidense ayudará a preservar la continuidad operativa, proteger los logros recientes y permitir que las fuerzas somalíes amplíen la seguridad en las zonas liberadas", ha señalado, antes de pedir "a todos sus socios internacionales" para que "compartan la carga" y "mantengan su apoyo a la transición de la seguridad en Somalia".

"Derrotar a Al Shabaab es fundamental para el futuro de Somalia, así como para la estabilidad del Cuerno de África y de toda la región", ha dicho el Gobierno en su comunicado, compartido por el Ministerio de Defensa a través de redes sociales.

"Somalia reafirma su compromiso de fortalecer sus instituciones de seguridad, avanzar en la reforma del sector de la seguridad y trabajar en estrecha colaboración con los Estados Unidos, la Unión Africana, Naciones Unidas y sus socios regionales", ha remarcado. "Juntos, podemos garantizar que Somalia quede totalmente libre del terrorismo y que su pueblo viva en una paz duradera, con dignidad y prosperidad", ha zanjado.

El comunicado ha sido publicado después de que Estados Unidos confirmara su apoyo a la renovación de los mandatos de la UNSOS y la Misión de Apoyo y Estabilización de la Unión Africana en Somalia (AUSSOM)", según confirmó un portavoz del Departamento de Estado estadounidense en declaraciones concedidas a Europa Press, apuntando a "una evaluación exhaustiva de las tendencias de seguridad a nivel regional y en consultas estrechas con los aliados y socios en la región".

Sin embargo, resaltó que este paso "no es un compromiso indefinido sobre el apoyo de Estados Unidos" y reiteró que "sigue siendo crítico que Somalia y la UA aceleren e intensifiquen su planificación para la transición desde el apoyo financiero y logístico de la ONU hacia unas soluciones de seguridad regional más sostenibles".

Previamente, las autoridades estadounidenses habían suspendido la entrega de financiación a la UNSOS, encargada de dar capacidades logísticas a las operaciones de la AUSSOM, y había dado de plazo a la misión hasta finales de 2027 para poner fin a sus operaciones, en medio de la frustración de Washington por la falta de progresos en la lucha contra Al Shabaab, que controla zonas del sur y el centro de Somalia.

La UNSOS fue establecida tras una resolución aprobada en enero de 2009 por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, con el mandato inicial de dar apoyo logístico a la Misión de la UA en Somalia (AMISOM), que estuvo en pie entre 2007 y 2022 y que fue reemplazada por la Misión de Transición de la Unión Africana en Somalia (ATMIS) y que transicionó en enero de 2025 a la actual AUSSOM.

El grupo islamista, que ha reivindicado decenas de ataques durante los últimos meses, incluido uno en octubre en el que aseguró que había matado a cientos de militares somalíes --sin que Mogadiscio haya dado un balance de bajas en los enfrentamientos--, ha sido además objetivo de bombardeos del Ejército de Estados Unidos.