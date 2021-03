Sturgeon niega una "conspiración" contra Salmond, pero admite "errores" en la investigación por acoso sexual

MADRID, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, ha negado este miércoles que existiera "una conspiración" contra su antecesor en el cargo, Alex Salmond --también del Partido Nacionalista Escocés (SNP)--, pero sí ha reconocido "errores graves" durante las investigaciones por acoso sexual contra él.

Sturgeon ha comparecido ante el comité del Parlamento que está examinando la labor de su Gobierno en relación a las denuncias de nueve mujeres que aseguraron ser víctimas de acoso sexual por parte de Salmond, quien hace un año salió absuelto de estas acusaciones, las cuales siempre han defendido que no eran más que "mentiras con fines políticos".

"Siento que debo rechazar la absurda insinuación de que se actuó con malicia o que fue parte de una conspiración contra Alex Salmond, esa afirmación no está basada en hechos", ha enfatizado Sturgeon, quien se ha insistido en que ella no tuvo papel alguno durante la investigación.

"Lo que pasó es simple, un número considerable de mujeres emitió serias quejas acerca de su comportamiento. El Gobierno, a pesar de los errores que indudablemente se cometieron, intentó hacer lo correcto", ha defendido.

"Como primera ministra, me niego a aceptar la pauta tradicional de permitir que hombres poderosos utilicen su estatus y sus conexiones para lograr lo que quieren. La Policía condujo una investigación criminal independiente y los fiscales encontraron que había un caso que responder", ha argumentado Sturgeon.

Cinco días antes Salmond compareció ante el mismo comité para ofrecer su versión de lo ocurrido, señalando a la propia Sturgeon, su marido Peter Murrell, y otras personalidades del SNP como responsables y partícipes de una campaña en su contra.

Sturgeon ha negado estas acusaciones y si bien considera que la decisión del tribunal de absolver a Salmond de doce cargos, entre ellos uno de intento de violación, es incuestionable, ella sabe, porque así se lo dijo él, "que su comportamiento no fue siempre apropiado".

"Y, sin embargo, a lo largo de seis horas de testimonio, no hubo una sola palabra de arrepentimiento, reflexión o incluso un simple reconocimiento", ha lamentado Sturgeon.

Antes, Sturgeon ha reconocido también que no "duda" de la "pesadilla" que Salmond ha tenido que vivir durante estos últimos años, pero ha lamentado al mismo tiempo "que él no reconociera lo difícil que esto había sido también para otras personas", ya no sólo "para las mujeres que creían que su comportamiento era inapropiado", sino también para aquellos que fueron sus "amigos".

Salmond fue acusado de acoso sexual en 2018 por varias trabajadoras del SNP y funcionarias públicas durante su etapa al frente del Gobierno escocés, entre 2007 y 2014. Detenido por la cascada de acusaciones que surgieron en su contra, fue absuelto el año pasado, pero en 2019, los tribunales fallaron a su favor declarando ilegal la investigación que llevó a cabo el actual Gobierno.

Este escándalo ha abierto una guerra interna dentro del partido que podría llegar incluso retrasar la celebración de un segundo referéndum de independencia que Sturgeon prevé llevar a cabo en los próximos meses.

La posibilidad de salir de Reino Unido, que ya estuvo cerca en la consulta de 2014, está por delante, según las últimas encuestas, después de la aprobación del Brexit por parte de Londres.