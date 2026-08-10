Suecia desmantela una operación de Inteligencia rusa destinada a "desacreditar" a Estocolmo, la UE y la OTAN

Archivo - Una bandera de Suecia - Europa Press/Contacto/Sergei Savostyanov - Archivo

MADRID 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

Suecia ha informado este lunes de que ha logrado desmantelar una operación de Inteligencia impulsada por Rusia para "desacreditar" al país, la Unión Europea y la OTAN en la que han identificado al menos a dos agentes rusos que operaban bajo inmunidad diplomática.

"La operación de Inteligencia rusa fue planificada y dirigida durante mucho tiempo por el servicio de Inteligencia exterior ruso, el SVR. La operación consistió, entre otras cosas, en obtener información sobre la toma de decisiones en Suecia para que la Inteligencia rusa pudiera influir en temas controvertidos", ha detallado en un comunicado el Servicio de Seguridad sueco.

El ministro de Justicia, Gunnar Strommer, ha informado en declaraciones a la cadena sueca SVT que "la operación actual no tiene nada que ver con las elecciones suecas de septiembre", sino que "forma parte de un plan más amplio en el que Rusia trabaja de forma estratégica y a largo plazo".

Strommer también ha confirmado que dos agentes de Inteligencia rusos, que actuaban bajo inmunidad diplomática, han sido obligados a abandonar el país. Según las investigaciones de las autoridades, el SVR, a través de dos agentes de Inteligencia, reclutó a otra persona de una embajada extranjera en Suecia, si bien el titular de Justicia no ha dado más detalles sobre la tercera persona implicada.