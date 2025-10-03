Suiza denuncia trabas por parte de Israel en la visita consular a sus nacionales de la flotilla detenidos

MADRID 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Exteriores de Suiza ha denunciado este viernes trabas por parte de las autoridades israelíes durante una visita para proporcionar atención consular a sus nacionales detenidos tras la interceptación de la Global Sumud Flotilla en aguas internacionales cerca de la Franja de Gaza.

"Fue uno de los primeros equipos de representaciones extranjeras en Israel que visitó el lugar. El equipo permaneció allí durante unas ocho horas. Debido a varios incidentes, las autoridades de seguridad israelíes interrumpieron la visita, impidiendo que los representantes de la Embajada suiza hablaran extensamente con el grupo de ciudadanos suizos", ha señalado en un comunicado.

La cartera ha explicado que planea realizar otra visita el domingo para determinar el estado de salud de los detenidos, así como para velar por que se respeten sus derechos fundamentales, especialmente su derecho a la defensa y a garantías procesales.

"El Ministerio se pondrá en contacto con las autoridades israelíes para exigir un acceso inmediato y sin trabas a los ciudadanos suizos detenidos", ha indicado, agregando que "se mantiene en estrecho contacto con las autoridades israelíes y con los abogados que representan a las personas afectadas".

Las autoridades israelíes han informado de la detención de más de 470 integrantes de la Global Sumud Flotilla, que intentaba trasladar ayuda humanitaria a Gaza. Está previsto que en los próximos días sean deportados, si bien un pequeño grupo de cuatro parlamentarios italianos ya ha sido expulsado del país.