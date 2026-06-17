Suiza desplegará 2.000 militares e impondrá restricciones aéreas para la firma del acuerdo entre EEUU e Irán

Archivo - Bandera de Suiza (archivo) - Nick Potts/PA Wire/dpa - Archivo

MADRID, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Suiza han anunciado este miércoles el despliegue de 2.000 militares y la imposición de restricciones aéreas en torno a la localidad de Burgenstock, a orillas del lago Lucerna, de cara a la ceremonia prevista este viernes para la firma del memorando de entendimiento alcanzado entre Estados Unidos e Irán.

Así, ha resaltado que el despliegue de seguridad aprobado por el Consejo Federal "es parte de un servicio de asistencia para apoyar a las autoridades civiles", antes de resaltar que "este despliegue es subsidiario y complementa las medidas de seguridad" ya planificadas por las autoridades locales.

El Ejecutivo ha manifestado que las autoridades del cantón de Nidwalden han pedido "apoyo federal" de cara al acto, antes de especificar que estos 2.000 militares "apoyarán a la Policía cantonal de Nidwalden, en particular mediante tareas de protección de bienes, vigilancia, reconocimiento, transporte y logística".

Por otra parte, ha indicado que se impondrán "restricciones temporales" en el espacio aéreo en torno a Burgenstock, algo que ha descrito como "una medida necesaria para garantizar la seguridad del encuentro", que contará con la presencia de "altos cargos" de Estados Unidos, Irán, Pakistán y Qatar.

"Suiza está obligada a garantizar la protección de las personas amparadas por el Derecho Internacional", ha dicho en un comunicado, en el que ha detallado que estas restricciones estarán en pie entre el 18 y el 20 de junio y se aplicarán en un radio de 46 kilómetros desde la montaña de Burgenstock.

"En línea con su misión principal, la Fuerza Aérea suiza proporcionará vigilancia aérea y una mayor vigilancia del espacio aéreo", ha zanjado, en el marco de los preparativos para la firma del citado documento, primer paso de cara al fin del conflicto abierto en Oriente Próximo por la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán.

Pakistán, que ha ejercido labores de mediación, anunció el domingo un memorando de entendimiento entre Washington y Teherán --confirmado por ambas partes-- para poner fin a la guerra abierta en Oriente Próximo a causa de la citada ofensiva, iniciada en medio de negociaciones entre Estados Unidos e Irán para alcanzar un nuevo acuerdo nuclear.

Las partes han confirmado que el viernes se celebrará en Suiza la firma del memorando de entendimiento, tras lo que se abrirá un proceso de 60 días para negociar los detalles de un acuerdo de paz definitivo, entre advertencias de Irán sobre los ataques de Israel contra Líbano, que considera como una violación de lo pactado con Washington.