Suiza y Qatar se reúnen en el complejo de Bürgenstock en el que EEUU e Irán iban a iniciar las negociaciones

El ministro de Exteriores de Suiza, Ignazio Cassis, se reúne este viernes con el primer ministro y titular de Exteriores de Qatar, Mohamed bin Abdulrahman al Thani, en el resort suizo de Bürgenstock. - MINISTERIO EXTERIORES DE QATAR

MADRID 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores de Suiza, Ignazio Cassis, se ha reunido este viernes con el primer ministro y titular de Exteriores de Qatar, Mohamed bin Abdulrahman al Thani, en el resort suizo de Bürgenstock, lugar que estaba previsto que acogiera la primera cita entre los equipos estadounidense e iraní para la implementación del memorando de entendimiento.

Pese a que el Ministerio de Exteriores suizo ha confirmado que el encuentro se ha "pospuesto", Cassis ha recibido a su homólogo qatarí sin que se haya informado de posibles reuniones entre Estados Unidos e Irán en las próximas jornadas aunque ambos países están llamados a facilitar los contactos entre Washington y Teherán para la nueva fase de negociaciones con un plazo de 60 días para llegar a un acuerdo final que aborde el programa nuclear iraní.

"Durante la reunión, se repasaron las relaciones de cooperación entre ambos países y las formas de apoyarlas y fortalecerlas, y se discutieron los últimos desarrollos regionales, en particular los esfuerzos diplomáticos desplegados para promover la seguridad y la estabilidad en la región, tras la firma del memorando de entendimiento entre Estados Unidos y la República Islámica de Irán", ha indicado el Ministerio de Exteriores de qatarí en una nota difundida en redes sociales.

De esta forma, Al Thani ha señalado el "apoyo total" al inicio de las negociaciones entre las partes para llegar a "soluciones sostenibles para las cuestiones pendientes a través del diálogo y los medios pacíficos".

Esto debe ir en beneficio de la seguridad regional y contribuir a abrir "nuevos horizontes para la cooperación, el desarrollo y la prosperidad", ha añadido.

Después de conocerse la cancelación del encuentro entre Irán y Estados Unidos, las autoridades helvéticas han dicho que, no obstante, "los trabajos preparatorios pertinentes en Bürgenstock continúan".

Los contactos iban a incluir a Pakistán y Qatar y ya se habían rebajado a conversaciones técnicas entre equipos negociadores y no una ceremonia de firma, después de que el acuerdo se rubricara por separado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de Irán, Masud Pezeshkian.

Este mismo viernes, Trump ha avanzado que Washington dejará agotar los 60 días para negociar con Irán, tras la firma del acuerdo preliminar para el cese de las hostilidades y la reapertura del paso de Ormuz y que jugará con su "desesperación" de Teherán, por lo que todo hace indicar que finalmente los encuentros previstos en Suiza no tendrán lugar estos días.