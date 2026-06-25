El Supremo de EEUU permite eliminar la protección temporal para haitianos y sirios

Vista de la sede del Tribunal Supremo en Washington - Europa Press/Contacto/Sue Dorfman

MADRID 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha fallado este jueves en favor de la Administración Trump al permitirle eliminar las protecciones temporales para migrantes procedentes de Haití y de Siria, una medida con la que más de 350.000 personas han podido vivir y trabajar en el país norteamericano.

La corte, dividida, ha dictaminado por seis votos a tres ha dictaminado a favor del Gobierno estadounidense, que solicitó continuar con su plan de retirar el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) a unos 350.000 haitianos y 6.000 sirios.

El alto tribunal ha alegado en su escrito que los jueces de primera instancia aplazaron la finalización del TPS planteada por el Departamento de Seguridad Nacional se extralimitaron en sus funciones, ya que la legislación "restringe expresamente" a los tribunales la revisión de las resoluciones adoptadas por el Departamento de Seguridad Nacional sobre si poner fin o prorrogar las protecciones del TPS. "La ley del TPS prohíbe claramente que se tengan en cuenta las alegaciones no constitucionales de los demandados", recoge el escrito del Supremo.

La sentencia limita así la capacidad de los migrantes y de las organizaciones de defensa de los derechos de los migrantes para demandar al Gobierno por las decisiones relativas al TPS y alegar que este infringió la legislación federal al poner fin al programa.

Además, en cuanto a las alegaciones de discriminación contra las personas de nacionalidad haitiana, el Supremo ha considerado que las declaraciones citadas por los demandantes no eran "abiertamente racistas" y en cambio, sí "insuficientes para demostrar que la cancelación de (...) TPS de Haití se basó en la raza del pueblo haitiano".

El Supremo ya permitió el pasado año que la Administración Trump revocara el TPS para 600.000 venezolanos en el país, tras lo que la entonces secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, concluyó que Haití y Siria ya no cumplían ninguna de las condiciones para obtener el TPS --un programa vigente desde 1990 dirigido a personas procedentes de países afectados por guerras, desastres naturales u otras catástrofes--, asegurando que las condiciones en ambos países habían mejorado.

La portavoz de la Casa Blanca Abigail Jackson ha celebrado el fallo, que ha descrito como una "victoria tremenda" para la Administración Trump. "Hoy, el Tribunal Supremo ha confirmado lo que el presidente Trump siempre ha defendido: el estatuto de protección temporal es, por definición, temporal", ha señalado en un comunicado.