Los tailandeses acuden a las urnas este domingo en una cita dividida entre nacionalismo y reformismo

Elecciones en Tailandia. - Europa Press/Contacto/Sun Weitong

MADRID 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

Alrededor de 53 millones de tailandeses están llamados este domingo a votar en unas elecciones generales para elegir nuevo primer ministro, previsiblemente entre el oficialista y conservador Bhumjaithai, liderado por el actual mandatario Anutin Charnvirakul,; el Partido Popular del Pueblo (PPP) que apuesta por implementar una batería de reformas en el país y el influyente Pheu Thai, de la ex primera ministra Paetongtarn Shinawatra, el cual parte con algo menos de ventaja que sus rivales.

Charnvirakul adelantó las elecciones presionado por el PPP después de que en septiembre sucediera en el cargo a Shinawatra --destituida de forma definitiva por el Tribunal Constitucional-- con el compromiso de celebrar elecciones en un plazo de cuatro meses. El adelanto fue anunciado en medio de un repunte de la violencia en la frontera con Camboya, que se saldó con un balance superior a los cien muertos y con más de un millón de desplazados.

Precisamente, el conservador Bhumjaitahi aspira a liderar de nuevo el Gobierno bajo el argumento de mano dura contra la vecina Camboya, en el marco de un auge del nacionalismo en el país, según recoge la cadena Thai PBS, debido a los enfrentamientos que durante los últimos meses se han recrudecido en la frontera.

Ambos países alcanzaron un acuerdo de alto el fuego tras los últimos episodios de violencia en diciembre, aunque han continuado intercambiando acusaciones de violaciones del alto el fuego en la zona fronteriza.

Por su parte, el Partido Popular del Pueblo se presenta como la alternativa reformista para impulsar la responsabilidad política en el país. Entre los cambios propuestos se encuentra una reforma de la actual Constitución, requisito indispensable para el PPP y por el que apoyo a Charnvirakul en su llegada al poder.

De hecho, en esta misma cita electoral --tal y como se comprometió Charnvirakul-- los tailandeses tendrán a su disposición una tercera papeleta --además de una para los partidos políticos de carácter estatal y otra con los candidatos del distrito electoral-- en la que tendrán que responder a la siguiente pregunta: '¿Está usted de acuerdo con que se redacte una nueva Constitución?'.

Por tanto, estas elecciones aúnan un referéndum constitucional y la designación de 500 miembros del Parlamento --100 escaños en las listas de partidos políticos y 400 en los distritos electorales--, convirtiéndose en la votación más cara de la historia del país.

Las encuestas otorgan el tercer lugar al influyente partido Pheu Thai, que podría volverse una pieza fundamental para la conformación de un Gobierno ya que los sondeos no apuntan a claras mayorías que permitan un Ejecutivo en solitario.

La popularidad de la formación se vio gravemente afectada durante el Gobierno de Shinawatra después de que mantuviera una controvertida llamada con el ex primer ministro y presidente del Parlamento camboyano, Hun Sen, en la que criticó las acciones del Ejército tailandés en el marco del conflicto abierto entre ambos países.

Posteriormente, la Justicia de Tailandia destituyó a la entonces primera ministra por considerar que había incurrido en una violación de los códigos éticos del país durante dicha conversación telefónica, en la que parecía dar la razón a Hun Sen a pesar de las tensiones históricas entre las partes.

Los colegios electorales cerrarán a las 17.00 horas (hora local), momento a partir del cual comenzarán a contabilizarse las papeletas y sobre las 18.30 horas podrán conocerse los primeros resultados no oficiales. No será hasta dentro de 60 días en el caso de las elecciones generales y de 30 días para el referéndum constitucional cuando la Comisión Electoral de por definitivos los resultados.

Las previsiones de participación rondan un porcentaje superior al 75%, similar a las anteriores elecciones cifrando en un 75,6%, según recoge la citada cadena de televisión.