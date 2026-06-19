Takaichi confirma que los marineros japoneses han dejado Ormuz, donde aguardan 37 cargueros nacionales

La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi - Europa Press/Contacto/Pierre Teyssot / Agf

MADRID 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, ha confirmado este viernes que todos los marineros nacionales que permanecían atrapados por el bloqueo del estrecho de Ormuz han dejado por fin la zona aunque todavía quedan 37 cargueros japoneses a la espera de recibir vía libre tras el acuerdo preliminar firmado el domingo por Estados Unidos e Irán.

"Todos los buques japoneses con tripulantes japoneses a bordo han sido evacuados fuera del golfo Pérsico. En el momento del incidente, el número de tripulantes japoneses era de 24", ha anunciado Takaichi en redes sociales.

En su mensaje, la primera minstra japonesa ha confirmado que su gobierno está en contacto con las autoridades iraníes para efectuar "diversas coordinaciones" a la hora de gestionar estas evacuaciones.

En este sentido, la primera ministra ha prometido que su Ejecutivo "continuará con todos los esfuerzos diplomáticos posibles para que los 37 buques japoneses restantes pasen por el Estrecho de Ormuz lo más pronto posible".