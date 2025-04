Los talibán piden a EEUU que "reconozca la realidad" en Afganistán y reinicie sus lazos con las autoridades

MADRID 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores de Afganistán, Amir Jan Mutaqi, ha reclamado a Estados Unidos que "reconozcan la realidad" sobre el terreno en el país centroasiático y reinicie sus lazos con las autoridades instauradas por los talibán tras hacerse con el control de Afganistán en agosto de 2021.

Mutaqi ha indicado que trasladó recientemente a una delegación estadounidense que se desplazó a Kabul que "ningún poder puede controlar Afganistán sin el apoyo del pueblo". "Esta realidad debe ser reconocida y las interacciones con este gobierno deben tener lugar", ha sostenido.

Asimismo, ha hecho hincapié en la necesidad de mantener la estabilidad en el país y ha advertido de que "si hay inseguridad y conflictos internos en Afganistán, toda la región hará frente a problemas", según ha recogido la cadena de televisión afgana Tolo TV.

En este sentido, ha reclamado a los opositores que abandonen sus críticas, vuelvan al país y "no destruyan su patria". "Hagamos que el país no sufra daños. No lo destruyan. No incendien la nación en nombre de intereses personales", ha zanjado el jefe de la diplomacia de los talibán.

Las palabras de Mutaqi han llegado un día después de que el portavoz de los talibán, Zabihulá Muyahid, negara que varios aviones militares estadounidenses hubieran aterrizado en la base aérea de Bagram, situada cerca de la capital, Kabul, y afirmara que las informaciones en este sentido son parte de una campaña de "propaganda".

Las autoridades instauradas por los talibán en agosto de 2021 tras la huida del país del entonces presidente, Ashraf Ghani, ante su avance militar hacia Kabul no han sido reconocidas oficialmente hasta la fecha por ningún país u organismo internacional, a pesar de las peticiones del grupo y sus llamamientos a un fin de las sanciones contra Afganistán.