El terremoto en Colombia, en imágenes y vídeos

CALI, Aug. 10, 2026 -- Photo taken on Aug. 10, 2026 shows a damaged car after an earthquake in Cali, Colombia. Colombia declared a state of national disaster on Monday after a magnitude 7.- STR / Xinhua News / Europa Press / ContactoPhoto

MADRID 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) ha informado este lunes de que se ha registrado un terremoto de magnitud 7,4 en la escala de Richter con su epicentro a cinco kilómetros de la localidad de San José del Palmar, en el departamento colombiano de Chocó.

El epicentro del seismo, registrado sobre las 7.34 horas (hora local), se ha situado a cinco kilómetros al este de San José del Palmar y ha tenido con una profundidad de 107 kilómetros, según ha informado el USGS en un informe preliminar.

Por el momento se han confirmado decenas de fallecidos y numerosos daños materiales en varias ciudades. La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, ha confirmado la muerte de 27 personas, incluidos al menos tres menores de edad, si bien ha precisado que se trata de una cifra preliminar que no incluye a la capital, Cali.

Búsqueda de supervivientes en un edificio de Cali (Colombia)

Sebastián Marmolejo / Zuma Press / Europa Press

Por su parte, el gobernador de Risaralda ha elevado a 40 los fallecidos solo en su capital, Pereira, y dos municipios en sus inmediaciones como consecuencia de un seísmo que ha afectado a unos nueve departamentos del país. En el siguiente vídeo se derrumba un edificio de tres plantas en Pereira.

Ciudadanos corren para alejarse de un edificio de tres plantas que se derrumba en Pereira (Colombia) por el seísmo de 7,4 https://t.co/AJJNHr96qH pic.twitter.com/AT6Vj0Rcaf — Europa Press (@europapress) August 10, 2026

Así ha afectado el terremoto de 7,4 que ha sacudido Colombia a la Iglesia de San José, Venecia https://t.co/dFI8hkWolb pic.twitter.com/pWJtS6n179 — Europa Press (@europapress) August 10, 2026

Las siguientes imágenes muestran cómo se derrumba parte de la iglesia de San José en Venecia (Antioquía), que ha sufrido numerosos daños: