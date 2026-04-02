Un terremoto de magnitud 7,4 sacude las costas de Indonesia y provoca alertas de tsunami

Registrado un terremoto de magnitud 7,4 en las costas de Indonesia - EUROPA PRESS

MADRID 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un terremoto de magnitud 7,4 en la escala Richter ha sido registrado este jueves en aguas de Indonesia y ha provocado alertas de tsunami para el propio país, Filipinas y Malasia.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) ha informado de que el temblor ha sido registrado a las 05.48 horas (22,48 horas en la Península y Baleares), con el epicentro a 35 kilómetros de profundidad en las aguas del mar de Molucas y frente a la costa de la localidad de Ternate, en el este del país.

Por su parte, el Sistema de Alertas de Tsunami de Estados Unidos, que ha registrado una magnitud de 7,8 en la escala Richter, ha advertido de una potencial amenaza de tsunami para Indonesia, así como para Malasia y Filipinas.