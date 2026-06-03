El Tesoro de EEUU anuncia sanciones contra la empresa iraní de intercambio de criptomonedas Nobitex

El secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent - Europa Press/Contacto/Bonnie Cash - Pool via CNP

MADRID, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha sancionado este martes a la empresa iraní Nobitex, una plataforma de intercambio de activos digitales y criptomonedas a la que la Administración de Donald Trump ha ligado al Gobierno de Irán y a la Guardia Revolucionaria Islámica.

"Mientras la economía iraní se desploma, el régimen ha optado por utilizar las tecnologías de activos digitales para su propia agenda corrupta, incluyendo la evasión de sanciones y la transferencia de riqueza fuera del país", ha afirmado el secretario del Tesoro, Scott Bessent, en declaraciones recogidas en un comunicado de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), entidad parte de su cartera.

Al hilo, ha subrayado que el Departamento que dirige "continuará rastreando el dinero" del Ejecutivo iraní en apoyo de la campaña militar y económica de Washington contra Teherán, "ya sea a través del sistema bancario o de los activos digitales", con el objetivo de "impedir que el régimen desarrolle un arma nuclear".

En cuanto a Nobitex, la OFAC alega que "ha brindado un apoyo significativo al régimen, procesando más del 50% de todos los flujos de activos digitales iraníes en 2025 y facilitando pagos vinculados a las actividades terroristas de Irán, los esfuerzos por evadir sanciones y las transacciones relacionadas con la Guardia Revolucionaria Islámica".

De igual modo, sostiene que la empresa ha ayudado al Banco Central de Irán "a acceder a cientos de millones de dólares en 'stablecoins'", un tipo de criptomoneda ligada a una divisa y diseñada para mantener un valor estable y cuya supuesta adquisición por parte de Teherán habría sido empleada "para apuntalar el valor en caída libre del rial iraní".

"Al tiempo", alega la entidad sancionadora, "ha permitido a personas cercanas al régimen acceder a plataformas internacionales de intercambio de activos digitales y evadir sanciones en múltiples jurisdicciones".

Asimismo, acusa a la plataforma de "desempeñar un papel importante en la protección y el traslado de activos y fondos fuera de Irán para salvaguardar la riqueza del régimen a pesar de los bloqueos de internet" tras el inicio de la ofensiva sorpresa lanzada por Estados Unidos junto a Israel el 28 de febrero.

En este sentido, la OFAC ha anunciado sanciones contra el presidente, cofundador y exdirector ejecutivo de Nobitex Amir Hossein Rad. Además, ha designado a los también cofundadores de la plataforma Mohamad Alí Aqamir y Mohamad Aqamir --este destacado como "líder del área de blockchain de la empresa"--, ligando a ambos a la familia Jarazi, "parte del círculo íntimo del líder supremo (Mojtabá) Jamenei" y a la que pertenecía, entre otros, el exministro de Exteriores iraní Kamal Jarazi, muerto en abril a causa de las heridas que sufrió en un bombardeo sobre Teherán el 1 de abril, en el marco de la guerra por la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán.

En un comunicado que recuerda la recompensa de "hasta 15 millones de dólares (12,9 millones de euros) por información que conduzca a la interrupción de los mecanismos financieros de la Guardia Revolucionaria Islámica", la OFAC ha destacado que el Tesoro "mantiene la máxima presión sobre Irán y ataca la capacidad del régimen para generar, mover y repatriar fondos".

En la misma línea, subraya que "ha interrumpido el acceso del régimen iraní y sus aliados a decenas de miles de millones de dólares en ingresos", con acciones que habrían llevado a "la congelación de casi 500 millones de dólares (430 millones de euros) en criptomonedas vinculadas al régimen".

"Además, el Tesoro ha desmantelado las redes bancarias en la sombra de Teherán; ha designado redes que suministran armas y otros componentes militares a Irán, (...) y ha atacado buques, empresas y otras entidades de la flota clandestina que sustentan la industria petrolera ilícita de Irán".

A este respecto, la cartera que dirige Bessent ha advertido que "cualquier persona o embarcación que facilite el comercio ilícito de petróleo u otras materias primas, a través de canales comerciales o financieros clandestinos, se expone a sanciones estadounidenses", añadiendo que el Departamento "está preparado para tomar medidas contra cualquier empresa extranjera que apoye el comercio ilícito iraní, incluidas las aerolíneas" y que "de ser necesario, podrá imponer sanciones secundarias a las instituciones financieras extranjeras que faciliten las actividades de Irán".

El Tesoro ha argumentando que, mediante el bloqueo naval impuesto sobre el estrecho de Ormuz, "la Administración Trump ataca directamente la principal fuente de ingresos del régimen", y ha incidido, como en anteriores ocasiones, en "el riesgo de sanciones asociado con el cumplimiento de las exigencias iraníes para el paso por el estrecho de Ormuz, tales como el pago de peajes".