El tirador de Washington DC mató a un testigo clave en una demanda que presentó contra su comunidad por moho y goteras

Agentes de las fuerzas del orden trabajan en el lugar donde una persona resultó muerta y otras cuatro heridas durante un tiroteo en Washington DC. - Kyle Mazza / Zuma Press / Europa Press

MADRID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El hombre que este jueves mató a una persona e hirió a otras cuatro en uno de los barrios residenciales por excelencia de la capital de Estados Unidos, Washington DC, estaba involucrado en un proceso legal contra la administración de su comunidad de propietarios, donde el tirador había denunciado problemas de moho y goteras en su vivienda. En ese proceso, la víctima mortal de los hechos acaecidos era un "testigo clave", según el abogado del tirador, que se quitó la vida de un disparo poco después de atrincherarse en un edificio de apartamentos.

Así lo ha descrito el letrado Joel Braithewaite en una rueda de prensa en la que ha apuntado que el fallecido, identificado por las autoridades como James Stuart, "también desempeñaba un papel fundamental a la hora de transmitir información a la junta" de la comunidad de propietarios, según ha recogido la cadena NBC News.

Braithewaite ha detallado que el litigio y el mantenimiento de la vivienda le costaron a su cliente "más de 300.000 dólares (271.000 euros), y la cifra seguía aumentando, porque el caso no iba a resolverse en uno o dos días". Había pagado en 2016 por el apartamento en cuestión, ubicado en el vecindario de Logan Circle, más de un millón de dólares (904.000 euros) y llevaba viviendo en él desde 2017.

Lambert lo consideraba "su bien más preciado", ha señalado su abogado, que ha considerado que la vivienda "no parece acogedora, y nadie querría vivir en ese tipo de condiciones cuando ha pagado por algo sustancialmente diferente". En este sentido, ha indicado que, "cuando la situación se volvió insostenible", su cliente terminó por "mudarse de nuevo a las montañas de Virginia Occidental, donde tiene una casa de campo, (...) porque es allí donde creció".

De todos modos, ha aclarado que el autor del tiroteo y cliente suyo en dicho proceso legal, Matt Lambert, era médico de urgencias, estaba a punto de empezar un nuevo trabajo y, a su parecer, "le iba bien". Expresando así su sorpresa con lo sucedido, el abogado ha afirmado que no sabía siquiera que su cliente tuviera un arma. El letrado ha agregado que este jueves era el aniversario de la muerte de la madre de Lambert. "No sé cómo encajan todas esas cosas. (...) Esta es una decisión que espero que mis clientes nunca tomen", ha expresado.

El tiroteo se produjo, concretamente, en los alrededores de un gimnasio en uno de los barrios residenciales por excelencia de la ciudad, en la glorieta de Logan Circle. El sospechoso, que se pegó un tiro mientras los negociadores estaban hablando con él, dejó --además de la víctima mortal-- otros cuatro heridos, de los cuales uno se encuentra en estado crítico.