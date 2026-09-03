Un tiroteo en Minneapolis deja al menos dos muertos, además del tirador, y seis heridos, incluidos tres policías

Archivo - Imagen de archivo de un coche patrulla del Departamento de Policía de Minneapolis - Europa Press/Contacto/Minneapolis Star Tribune

MADRID 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

Al menos dos personas han muerto este miércoles en el centro de Minneapolis, en el noroeste de Estados Unidos, víctimas de un tiroteo que también ha dejado seis heridos, tres de ellos policías, y en el que el tirador también ha fallecido.

"El presunto autor de los disparos ha fallecido. Siete personas han sido trasladadas al Hennepin Healthcare. Una de ellas ha fallecido en el hospital. Hay una persona que ha fallecido en el lugar de los hechos", ha explicado en redes el Ayuntamiento de Minneapolis.

En el mismo hilo de publicaciones, el gobierno local ha precisado que "tres agentes (de Policía) han resultado heridos, dos de ellos heridos de bala". Los tres han sido trasladados al citado centro hospitalario, ha señalado el Ayuntamiento, que ha detallado que "uno de ellos ha sufrido una herida de bala en la pierna" por la que su vida no correría peligro, mientras que "otro agente está siendo operado en estos momentos". Al tercer policía, agrega la publicación, "se le están realizando pruebas para evaluar una lesión" que tampoco encarnaría mayor gravedad.

El ayuntamiento ha explicado que "aproximadamente a las 16.36 horas de hoy (hora local, 23.36 horas en España peninsular y Baleares), se envió a agentes del Departamento de Policía de Minneapolis (MPD) a un tiroteo en el número 15 de la calle Grant Este".

"En el interior, los agentes se encontraron con las víctimas y oyeron más disparos. Los agentes siguieron el sonido de los disparos hasta una planta superior del edificio. En esa planta, los agentes se encontraron con una neblina que limitaba considerablemente su visibilidad", ha relatado.

Actualmente, "la zona ya es segura", ha señalado la administración local, subrayando que "en estos momentos no existe ninguna amenaza para la población".

Por otra parte, del tirador se desconocen hasta el momento tanto su identidad como su móvil, así como la manera en que ha muerto, según ha señalado el sargento de Policía Garrett Parten en declaraciones recogidas por la cadena NBC.