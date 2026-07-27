Un tiroteo en Seattle (EEUU) deja "múltiples" víctimas

Archivo - Ciudad de Seattle en una imagen de archivo - Europa Press/Contacto/Bruce Chambers - Archivo

MADRID 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un tiroteo acaecido este domingo en la ciudad de Seattle, en el noroeste de Estados Unidos, deja ya "múltiples víctimas", según ha informado el Departamento de Policía de la referida urbe, sin especificar más detalles por el momento.

"La Policía está investigando un tiroteo. Hay múltiples víctimas. Los disparos se han producido en el Seattle Center", ha indicado el cuerpo policial en un comunicado en el cual ha señalado que próximamente ofrecerá más datos.

A su vez, la Policía de Seattle ha instado a la ciudadanía a evitar esa zona en la cual, según medios estadounidenses como la CNN, estaba siendo celebrado un festival gastronómino a poca distancia de la icónica Aguja Espacial, emblemática torre de la ciudad.