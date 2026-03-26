El TJUE confirma sanciones a cinco oligarcas rusos por su vinculación con el Kremlin

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BRUSELAS 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha confirmado la inmovilización de fondos de cinco de los principales oligarcas de Rusia por sus vínculos con el Kremlin y la invasión rusa de Ucrania, desestimando así el recurso presentado por estos tras el fallo desfavorable en 2023 del Tribunal General, organismo al que pidieron la invalidez de las sanciones impuestas por los Veintisiete en 2022.

De esta forma se ratifican las medidas restrictivas de la Unión Europea contra los oligarcas Dimitri Pumpanski y Viktor Rashnikov (industria siderúrgica); Tigran Khudaverdian (ex ejecutivo del buscador Yandex); Dimitri Mazepin (industria química) y German Jan (ejecutivo de negocios).

El TJUE ha desestimado sus recursos de casación y ha validado las sanciones aprobadas por los Veintisiete Estados miembro de la UE alegando que estos cinco oligarcas son parte sustancial de los ingresos del Gobierno ruso, y que ejercen una "influencia" en el Kremlin "a la luz del contexto económico en el que estas personas operan".

"Es precisamente debido a su importancia significativa para la economía rusa por lo que esas personas están en condiciones de favorecer indirectamente la financiación de las acciones de desestabilización llevadas a cabo contra Ucrania, al contribuir al mantenimiento de la rentabilidad, cuando no la prosperidad, de los sectores económicos en los que están implicadas", se lee en un comunicado del alto tribunal europeo.

También concluye que "existe un vínculo objetivo" entre, por un lado, los empresarios importantes implicados en sectores económicos lucrativos para Rusia y, por otro, "el objetivo de aumentar la presión ejercida sobre dicho país y el coste de sus acciones por desestabilizar Ucrania".

Asimismo, el TJUE ha rechazado que las medidas de la UE sean desproporcionadas, ya que en su valoración basta comprobar que no vayan "manifiestamente más allá de lo necesario para alcanzar dicho objetivo", que en este caso aplicar sanciones en respuesta a la invasión rusa de Ucrania.