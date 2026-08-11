Todd Blanche jura su cargo como nuevo fiscal general de EEUU

El nuevo fiscal general de Estados Unidos, Todd Blanche, durante la jura de su cargo en el Despacho Oval - CASA BLANCA EN X

MADRID 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El antiguo abogado personal del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y hasta ahora fiscal general en funciones, Todd Blanche, ha jurado este lunes su cargo como nuevo fiscal general del país en una ceremonia privada celebrada en el Despacho Oval de la Casa Blanca en la cual ha estado presente el propio mandatario.

"Todd Blanche ha jurado oficialmente como fiscal general de Estados Unidos", ha anunciado la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en un mensaje en redes sociales en el cual ha felicitado al alto funcionario reivindicándolo como un "gran abogado y aún mejor hombre".

Leavitt ha acompañado su mensaje de un breve vídeo en el cual se vislumbra a Blanche prestando juramento junto al propio Trump y el vicepresidente estadounidense, JD Vance, entre otros miembros de la Administración del magnate republicano.

Fue el pasado sábado cuando el Senado de Estados Unidos confirmó como nuevo fiscal general a Blanche, quien había ocupado el cargo de manera interina desde el cese en abril de Pam Bondi.

"Me siento profundamente honrado por la confianza y la fe que el presidente Trump ha depositado en mí para liderar el Departamento de Justicia (...) Agradezco al Senado por quedarse hasta tarde para completar este proceso", celebró entonces el nuevo fiscal general en una publicación en redes.

La jura de Blanche como nuevo fiscal general se produce con la oposición de los demócratas, quienes desde el principio se mostraron en contra por su gestión de las investigaciones de la Fiscalía sobre el delincuente sexual Jeffrey Epstein, los intentos de procesar a los supuestos enemigos de Trump, así como por la salida de miles de fiscales y miembros del personal del departamento por estas prácticas.