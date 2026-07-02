El TPI afirma que la retirada de Burkina Faso, Malí y Níger "debilita" los esfuerzos para acabar con la impunidad

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MADRID, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Presidencia de la Asamblea de Estados Parte del Estatuto de Roma ha afirmado que los pasos dados por Burkina Faso, Malí y Níger para abandonar el Tribunal Penal Internacional (TPI) "debilita los esfuerzos globales para poner fin a la impunidad", al tiempo que ha pedido a estos países que sigan siendo miembros del organismo internacional, nueve meses después de anunciar su salida.

El organismo ejecutivo del TPI ha mostrado su "preocupación" por la decisión de las autoridades de estos países y ha manifestado que "las decisiones por parte de los Estados parte de retirarse del Estatuto de Roma suponen el riesgo de socavar la búsqueda colectiva de justicia y debilitar los esfuerzos mundiales para acabar con la impunidad".

"El TPI es fundamental para el sistema internacional de rendición de cuentas, y su eficacia depende del apoyo sostenido e inequívoco de la comunidad internacional", ha manifestado, al tiempo que ha reseñado que "la búsqueda de justicia se fortalece mediante la unidad de propósito".

Así, ha reclamado a Burkina Faso, Malí y Níger que "sigan siendo Estados parte comprometidos con el Estatuto de Roma" y que "continúen participando de manera constructiva en el marco de la Asamblea de los Estados Parte", antes de reseñar que todos los países "tienen derecho a plantear sus inquietudes en la Asamblea", por lo que ha apelado a "un intercambio constructivo sobre este tema".

En esta línea, ha recordado que "la retirada del Estatuto de Roma no exime a un Estado parte de las obligaciones contraídas durante el período en que permaneció como parte del Estatuto" y ha recordado que estos tres países "contribuyeron a la labor colectiva de la Asamblea de los Estados Partes en apoyo al TPI como institución judicial independiente e imparcial".

Níger notificó formalmente su decisión de abandonar el TPI durante la jornada del 23 de junio, mientras que Malí y Burkina Faso hicieron lo propio el 30 de junio, con lo que siguen los pasos de Burundi y Filipinas, que hicieron lo propio en 2017 y 2019, respectivamente.

Estos tres países anunciaron el 22 de septiembre su decisión de retirarse del Estatuto de Roma, argumentando que la corte "se ha transformado en un instrumento de represión neocolonial" y en un "ejemplo de justicia selectiva".

La decisión fue adoptada en una cumbre extraordinaria de ministros de Justicia de los tres países, que ya abandonaron el septiembre de 2023 la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (CEDEAO) para crear la Alianza de Estados del Sahel (AES), una alianza entre las juntas establecidas en estos países tras los golpes de Estado sucedidos desde 2020.

Desde entonces, estos países se han distanciado de Francia, antigua potencia colonial, y han estrechado lazos diplomáticos y de seguridad con Rusia con el objetivo declarado de hacer frente a la creciente amenaza por parte de grupos yihadistas, entre ellos las ramas de Al Qaeda y Estado Islámico en el Sahel.