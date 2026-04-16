Tres nuevos ataques israelíes en el sur de Líbano dejan al menos diez muertos, incluidos dos niños

Edificios residenciales bombardeados por Israel en Tiro, en el sudoeste libanés - Europa Press/Contacto/Ali Hashisho

MADRID 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

Al menos diez personas, dos de ellas menores, han muerto en la noche de este miércoles en nuevos bombardeos israelíes contra diferentes puntos del sur de Líbano, en el marco de la ofensiva emprendida por el Gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu contra el partido-milicia chií libanés Hezbolá, una operación militar que ya deja en su vecino septentrional más de 2.150 víctimas mortales.

Así lo ha confirmado el centro de operaciones de emergencias sanitarias del Ministerio de Salud Pública en una serie de comunicados recogidos por la agencia estatal de noticias NNA con el balance de víctimas de cada uno de los ataques israelíes de las últimas horas contra la costera ciudad de Tiro y los distritos de Sidón, en el litoral, y Nabatiye, en el interior.

Los dos últimos han sido los que mayores cifras han dejado: en de Sidón, un bombardeo contra la localidad de Ansariye ha dejado cinco muertos, incluidos dos niños, y otros cinco heridos, mientras que el ataque perpetrado contra Juba, en Nabatiye, se ha saldado con otras cuatro víctimas mortales, dos de ellas mujeres.

Asimismo, las autoridades libanesas han señalado que una tercera operación militar israelí ha tenido como objetivo una motocicleta que circulaba por la ciudad de Tiro, apenas unos 30 kilómetros al sur de Ansariye, terminando con la vida de un joven palestino.

Los bombardeos israelíes contra Líbano no han cesado en las últimas semanas pese a estar incluido en el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán, según el Gobierno iraní y el paquistaní, mediador en las negociaciones, aunque tanto Washington como Israel lo negaron. En total, la ofensiva supuestamente dirigida contra Hezbolá ha dejado en territorio libanés 2.167 muertos y 7.061 heridos, incluidos 172 y 656 menores, respectivamente, según las cifras divulgadas por el Ministerio de Salud.

Mientras, el Ejército israelí ha emprendido una invasión del sur de su vecino septentrional, hasta el punto de que Benjamin Netanyahu ha anunciado este miércoles que su Ejército está "a punto" de tomar la localidad libanesa de Bint Jbeil, situada a poco más de tres kilómetros de la Línea Azul, que marca la frontera entre ambos países.