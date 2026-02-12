Trump advierte a Irán de que activará una "segunda fase" que será "dura" si no acepta las negociaciones nucleares

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump - Mehmet Eser/SOPA Images via ZUMA / DPA

MADRID 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a amenazar este jueves a Irán y ha advertido de que en caso de que persista en su negativa a iniciar negociaciones nucleares activarán una "segunda fase" que tendrá consecuencias para Teherán.

"Si no podemos (llegar a un acuerdo), tendremos que pasar a una segunda fase. La segunda fase será muy dura para ellos. No quiero eso", ha subrayado en declaraciones a la prensa, agregando que tienen que dar el visto bueno a las conversaciones, ya que de lo contrario las consecuencias serán "muy traumáticas" para Teherán.

Sus palabras se producen un día después de que se reuniera en la Casa Blanca con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, a quien le transmitió su preferencia por el camino del diálogo ante las presiones por parte del lado israelí para llevar a cabo un nuevo ataque sobre suelo iraní.

Las delegaciones de Estados Unidos e Irán concluyeron una ronda de conversaciones indirectas el pasado viernes sobre el programa nuclear iraní en la capital de Omán, Mascate, y acordaron llevar a cabo más contactos gracias a la mediación del ministro de Exteriores omaní, Badr al Busaidi.